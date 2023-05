Mort Cause de Décès : Deux morts dans la région de Morna : un jeune homme tué lors d’une collision avec un taureau en colère et un vieux fermier heurté par un buggy à taureau.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un jeune homme mortellement blessé par un taureau en colère

Le drame

Le tragique incident s’est produit lorsque Morne, un taureau en colère, a été attaché dans la maison familiale. Le jeune homme de la famille a été frappé par le taureau et a été gravement blessé. Il a été immédiatement transporté à l’hôpital du district, mais malheureusement, il est décédé en cours de route.

Le chaos dans la famille

La mort du jeune homme a créé un chaos dans la famille. Les membres de la famille étaient dévastés par la tragédie et ne pouvaient pas comprendre comment un tel accident avait pu se produire. Ils étaient en deuil et incapables de faire face à la perte de leur proche.

Le taureau attaché

Le taureau Morne avait été attaché dans la maison familiale car il était considéré comme dangereux. Les membres de la famille avaient peur de le laisser en liberté car il avait déjà attaqué des gens dans le passé. Cependant, même en étant attaché, le taureau a réussi à blesser le jeune homme.

La sécurité autour des animaux dangereux

Cet incident tragique souligne l’importance de la sécurité autour des animaux dangereux. Les propriétaires d’animaux doivent être conscients des risques associés à la possession d’animaux dangereux et prendre les précautions nécessaires pour s’assurer que leur entourage et leur environnement sont sécurisés.

Conclusion

La mort du jeune homme dans cet incident est une tragédie qui aurait pu être évitée. Ce drame rappelle l’importance de la sécurité autour des animaux dangereux et l’importance de prendre les précautions nécessaires pour éviter les accidents. Nous espérons que cette tragédie servira de rappel à tous les propriétaires d’animaux pour être plus vigilants et responsables.