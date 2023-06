Mort Cause de Décès : Deux Niçois témoignent après avoir été percutés par des trottinettes sur le front de mer: “J’ai entendu une voix de femme dire : il est mort !”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Les dangers des trottinettes électriques pour les piétons à Nice

Les trottinettes électriques sont devenues un moyen de transport de plus en plus populaire à Nice, mais elles peuvent également être dangereuses pour les piétons. Deux accidents récents ont mis en lumière les risques encourus par les passants.

Hervé De Surville

Hervé De Surville, un avocat du barreau niçois, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il traversait sur un passage piéton protégé. Il a été percuté par un adolescent qui circulait sur une trottinette électrique et a été opéré d’urgence d’une fracture du col du fémur et d’un traumatisme crânien. Heureusement, il a survécu à l’accident, mais il a dénoncé l’irresponsabilité des utilisateurs d’engins motorisés qui ne respectent pas les règles de la route.

Louis

Louis, un restaurateur à la retraite âgé de 82 ans, a été victime d’un accident similaire alors qu’il traversait la piste cyclable en direction de la plage. Il a été percuté dans le dos par un jeune Moldave qui circulait sur une trottinette électrique avec un passager et qui n’était pas assuré. Louis a été gravement blessé et a perdu connaissance. Il s’est réveillé à l’hôpital avec sept points de suture sur le crâne et une amnésie temporaire.

Les risques pour les piétons

Les accidents impliquant des trottinettes électriques sont de plus en plus fréquents à Nice, et les piétons sont souvent les victimes. Ces engins peuvent atteindre des vitesses élevées et sont souvent conduits par des personnes qui ne respectent pas les règles de la route. Les piétons sont particulièrement vulnérables car ils ne sont pas protégés par des véhicules et peuvent être gravement blessés en cas de collision.

Les mesures prises pour améliorer la sécurité

Les autorités locales ont pris des mesures pour améliorer la sécurité des piétons face aux trottinettes électriques. Les utilisateurs de ces engins doivent désormais respecter les règles de la route, notamment en ce qui concerne la vitesse et le port du casque. Des contrôles sont également effectués pour vérifier que les trottinettes électriques sont conformes aux normes de sécurité.

Conclusion

Les trottinettes électriques sont un moyen de transport pratique et écologique, mais elles peuvent également être dangereuses pour les piétons. Les accidents récents à Nice ont montré que les utilisateurs de ces engins doivent respecter les règles de la route pour éviter les collisions avec les piétons. Les autorités locales ont pris des mesures pour améliorer la sécurité, mais il est également important que les utilisateurs de trottinettes électriques fassent preuve de responsabilité et de prudence sur les routes.