Mort Cause de Décès : Deux personnes décèdent simultanément d’une crise cardiaque le jour de Sobhanam, formant un nouveau couple tragique.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un nouveau couple uni par un lien à trois épines meurt la première nuit

Un jeune couple uni par un lien à trois épines est décédé la première nuit. Le mari et la femme ont tous deux subi une crise cardiaque en même temps et ont été démembrés dans la matinée. Cette tragédie s’est produite dans les deux jours suivant le mariage. L’incident s’est produit dans le village de Lucknow.

Le couple et leur lien à trois épines

Le couple s’est marié il y a deux jours et avait un lien à trois épines, une tradition ancienne dans laquelle les mariés sont liés ensemble avec trois épines. Cette tradition symbolise leur union et leur amour pour la vie. Cependant, dans ce cas, elle a conduit à la mort tragique des mariés.

Des circonstances mystérieuses entourant leur mort

Les circonstances entourant leur mort sont encore mystérieuses. Selon les témoins oculaires, le couple était heureux et en bonne santé pendant la cérémonie de mariage et la réception. Cependant, dans la nuit, ils ont tous deux subi une crise cardiaque en même temps, ce qui a conduit à leur mort.

Les autorités locales sont en train d’enquêter sur les causes de leur mort. Des tests ont été effectués sur les restes des mariés pour déterminer s’il y avait une substance toxique ou un empoisonnement. Les résultats des tests sont attendus dans les prochains jours.

La réaction de la famille et des amis

La famille et les amis des mariés sont dévastés par leur mort soudaine. Leurs proches ont décrit le couple comme aimant et attentionné l’un envers l’autre. Ils étaient très heureux de se marier et avaient hâte de commencer leur vie ensemble.

Les villageois ont organisé une veillée funèbre pour les mariés et ont allumé des bougies en leur honneur. Ils ont également prié pour leur âme et demandé à Dieu de leur accorder la paix éternelle.

Conclusion

Cette tragédie a choqué la communauté locale et a suscité une grande tristesse parmi les amis et les proches des mariés. Les circonstances de leur mort sont encore inconnues, mais les autorités locales sont en train d’enquêter sur les causes de leur décès. Nous prions pour que leur âme repose en paix et que leur famille et leurs amis trouvent la force de surmonter cette perte tragique.