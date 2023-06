Mort Cause de Décès : Deux témoins niçois racontent avoir été heurtés par des trottinettes sur le front de mer et avoir entendu une voix de femme dire: “il est mort!”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Les accidents de trottinettes électriques à Nice : un phénomène en hausse

Les trottinettes électriques sont de plus en plus populaires en France, mais leur utilisation peut être dangereuse, surtout lorsqu’elles sont conduites de manière imprudente. Nice, ville touristique de la Côte d’Azur, n’est pas épargnée par ces accidents, comme en témoignent les cas d’Hervé De Surville et de Louis.

Les accidents d’Hervé De Surville et de Louis

Hervé De Surville, un avocat niçois, a été renversé par un adolescent qui conduisait une trottinette électrique alors qu’il traversait sur un passage protégé. Il a subi une fracture du col du fémur et un traumatisme crânien. Heureusement, il a survécu à l’accident, mais il peste contre les utilisateurs d’engins qui ne respectent pas les règles du Code de la route. Il s’inquiète également pour les personnes les plus vulnérables, comme les enfants et les personnes âgées, qui pourraient être gravement blessées, voire tuées.

Louis, un restaurateur à la retraite âgé de 82 ans, a également été victime d’un accident de trottinette électrique sur la Promenade des Anglais à Nice. Un jeune Moldave, qui était non assuré et qui conduisait avec un passager (ce qui est une première infraction), l’a percuté par derrière alors qu’il traversait la piste cyclable en direction de la plage. Louis a été blessé à la tête et a perdu connaissance. Il a été transporté à l’hôpital avec des blessures graves, mais il a heureusement récupéré.

Les conséquences de ces accidents

Ces accidents ont des conséquences graves pour les victimes et leur entourage. Elles peuvent souffrir de blessures physiques et psychologiques qui peuvent les empêcher de travailler ou de mener une vie normale. Elles peuvent également subir des pertes financières importantes en raison des frais médicaux, de la perte de revenus et des frais juridiques.

Les mesures pour prévenir ces accidents

Pour éviter ces accidents, les utilisateurs de trottinettes électriques doivent respecter les règles du Code de la route et de la sécurité routière. Ils doivent porter un casque et des vêtements réfléchissants, et éviter de conduire sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue. Les autorités locales peuvent également prendre des mesures pour réglementer l’utilisation de ces engins, comme l’obligation de porter un casque, la limitation de la vitesse, la mise en place de zones réservées pour les trottinettes électriques, etc.

Conclusion

Les accidents de trottinettes électriques sont un problème croissant à Nice, comme dans de nombreuses autres villes en France et dans le monde. Il est important pour les utilisateurs de ces engins de respecter les règles du Code de la route et de la sécurité routière pour éviter les accidents. Les autorités locales peuvent également prendre des mesures pour réglementer l’utilisation de ces engins et protéger la sécurité des piétons, des cyclistes et des autres usagers de la route.