Mort Cause de Décès : Diablo 4 : Le premier joueur hardcore à atteindre le niveau 100 est décédé suite à une déconnexion serveur | Xbox One en français

Coup dur…

Dans Diablo IV, le premier joueur à atteindre le niveau 100 en mode Hardcore a malheureusement vu son personnage mourir suite à une déconnexion du jeu.





Selon PCGamesN, Souaïb ’cArn’ Hanaf, un streamer sur Twitch, a récemment réussi à atteindre le niveau 100 dans le mode le plus difficile du jeu, et Blizzard l’a officiellement reconnu comme étant le premier à le faire. Cependant, alors que cArn continuait à jouer dans l’espoir d’affronter le boss final, il a été victime d’une déconnexion du serveur.

En mode Hardcore, la mort du personnage est permanente, ce qui signifie que si un joueur meurt, il doit recommencer depuis le niveau d’expérience 1. Étant donné qu’il est possible pour un joueur de se déconnecter volontairement lorsque sa santé est faible afin d’éviter la mort, le jeu considère une déconnexion comme un décès.

Lorsque cArn a relancé le jeu, il a été confronté à la triste nouvelle de la mort de son personnage barbare de niveau 100, qu’il avait incarné pendant 82 heures en mode Hardcore. Malgré sa déception évidente, Blizzard a néanmoins reconnu cArn comme le premier joueur à atteindre le niveau 100 en mode Hardcore. À ce titre, son nom sera inscrit en premier sur une statue de Lilith dans le cadre d’un défi lancé par Blizzard.

Le mois dernier, Blizzard a annoncé un défi Diablo qui permettra à 1 000 joueurs de voir leur nom ajouté à la statue. Toutefois, pour se qualifier, ils devront atteindre le niveau 100 en mode Hardcore et fournir une preuve de leur exploit. Le concours prendra fin soit lorsque 1 000 joueurs auront prouvé qu’ils ont atteint le niveau 100 en mode Hardcore, soit avant la fin du 1er septembre, selon ce qui se produira en premier. Étant donné que les joueurs ne sont pas tenus de terminer le jeu une fois le niveau 100 atteint, l’exploit de cArn pourra tout de même être honoré sur la statue.

