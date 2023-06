Mort Cause de Décès : Didier, a former candidate from “L’Amour est dans le pré”, crushed to death by his tractor.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Maraîcher et viticulteur Didier Berton décède tragiquement

Didier Berton, un maraîcher et viticulteur de Montady dans l’Hérault, est décédé ce vendredi 16 juin après avoir été écrasé par son tracteur. L’agriculteur était également connu pour avoir participé à l’émission de téléréalité de M6, “L’amour est dans le pré”.

Une tragédie pour la communauté agricole

La mort de Didier Berton a été un choc pour ses amis, sa famille et la communauté agricole locale. Le maire de Montady, Jean-Michel Pérez, a exprimé sa tristesse sur sa page Facebook en écrivant : “Je suis très triste d’apprendre le décès de Didier Berton, agriculteur à Montady, et ancien candidat de l’émission ‘L’amour est dans le pré’. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches.”

Didier Berton était un agriculteur passionné qui aimait son métier. Il cultivait des légumes et des fruits de saison et produisait du vin dans sa propre cave. Il était très apprécié dans la région pour la qualité de ses produits et son engagement en faveur de l’agriculture biologique.

L’amour est dans le pré

Didier Berton avait également participé à l’émission de téléréalité “L’amour est dans le pré” en 2015. Il avait été choisi parmi des centaines de candidats pour rencontrer des prétendantes et trouver l’amour. L’émission avait été un véritable succès pour Didier qui avait trouvé une compagne, Isabelle. Les deux étaient toujours ensemble au moment de sa mort.

Didier Berton était un agriculteur authentique, honnête et travailleur. Sa mort est une perte tragique pour sa famille, ses amis et la communauté agricole. Il restera dans le cœur de tous ceux qui l’ont connu comme un modèle de passion et de dévouement pour son métier.