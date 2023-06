Mort Cause de Décès : Didier de “L’amour est dans le pré 6” meurt écrasé par son tracteur !

Impossible d’oublier son visage ! En 2011, dans la 6ᵉ saison de, Didier Berton a très vite séduit les téléspectateurs avec sa personnalité. Polyvalent, ce dernier était à la fois viticulteur et maraîcher dans l’Hérault.

“Le sexe ça représente 60 à 70% de mon couple”, avait-il lâché face caméra espérant faire succomber ses dames. Toutefois, pour “TV Grandes Dames”, ce dernier a regretté d’avoir utilisé la carte de la provocation : “J’ai saboté mon portrait, car entre le casting et la réponse de la production, j’avais rencontré quelqu’un. Seulement, comme j’avais donné une fausse image de moi, cela a un peu faussé le jeu. J’ai parfois été maladroit, pas assez diplomate”.

Mais ce vendredi 16 juin 2023, nos confrères de “Midi Libre” ont partagé une bien triste nouvelle le concernant. Et pour cause, l’agriculteur de 58 ans a malheureusement été victime d’un accident de travail qui a causé sa mort.

Un accident de travail fatal

Alors qu’il travaillait dans l’un de ses champs, le principal intéressé a été écrasé par son tracteur. À en croire nos confrères, Didier Berton “était en train de bricoler” l’engin “sur une de ses parcelles de vignes en espalier à Capestang, dans l’Hérault (…) Le tracteur aurait basculé d’une terrasse et aurait écrasé le malheureux.” Alertés par l’explosion, des agriculteurs voisins ont alors contacté les secours. “Didier Berton aurait été sérieusement brûlé lors de cet accident”, apprend-on. Aux dernières nouvelles, une autopsie sera prochainement orchestrée pour en savoir quant à sa mort et les causes de l’incident.

Des souvenirs en demi-teinte dans “L’amour est dans le pré”

Pour rappel, dans L’amour est dans le pré, Didier Berton avait vécu une courte idylle avec Agnès. De lui, sa prétendante avait assuré qu’il était avant tout “un homme charmant”… Du moins au début de l’aventure. Au fil des épisodes, des tensions étaient palpables comme elle l’a souligné : “On a concrétisé, je n’ai rien à cacher ! Moi, ça faisait six mois que j’étais seule. Mais Didier a tout bousillé. (…) Il a fait un geste qui m’a beaucoup déplu. (…) En se levant, il m’a balancé la couette comme s’il était tout seul. Ce sont des gestes que je ne peux pas pardonner”. Nos pensées aux proches de Didier Berton…

