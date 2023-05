Mort Cause de Décès : Didier Mené a succombé !

Nécrologie – Mort cause de décès.

Didier Mené est mort !

Didier Mené est mort !

L’ancien patron des arbitres du Top 14 et ex-membre du comité directeur, Didier Mené est décédé. C’est à l’âge de 59 ans que Didier Mené est décédé cette semaine. L’homme a succombé à une attaque cardiaque. Didier Mené avait aussi arbitré trois finales du Top 14 en 2000, 2001 et 2006, puis douze matchs internationaux … Lire plus

Didier Mené, ancien patron des arbitres du Top 14 et ex-membre du comité directeur, est décédé à l’âge de 59 ans cette semaine. La cause de son décès a été attribuée à une attaque cardiaque.

Mené était un arbitre de rugby accompli, ayant arbitré trois finales du Top 14 en 2000, 2001 et 2006, ainsi que douze matchs internationaux. Il a également occupé le poste de patron des arbitres du Top 14 pendant plusieurs années.

L’annonce de son décès a été faite sur le site web de Rugby Club Toulonnais, où Mené était très apprécié en tant que membre actif de la communauté de rugby. Les hommages ont été nombreux, avec de nombreuses personnes exprimant leur chagrin et leur tristesse face à la perte d’un homme aussi passionné et dévoué.

Les fans de rugby ont également exprimé leur gratitude envers Mené pour son dévouement envers le sport et son rôle de mentor pour de nombreux arbitres débutants. Sa contribution à l’arbitrage du rugby a été très appréciée et il sera certainement regretté par tous ceux qui l’ont connu.

La mort de Didier Mené est une perte pour la communauté du rugby dans son ensemble, mais aussi pour ceux qui ont eu la chance de le connaître personnellement. Il a laissé une marque indélébile dans le monde de l’arbitrage du rugby et son héritage se poursuivra certainement.

En ces temps difficiles, il est important de se rappeler la contribution de Mené au rugby et de lui rendre hommage en tant que membre respecté de la communauté du rugby. La perte d’un tel homme passionné et dévoué est une tragédie pour tous ceux qui l’ont connu, mais son héritage et sa contribution au sport continueront d’inspirer les futures générations d’arbitres et de joueurs de rugby.

En conclusion, la communauté du rugby a perdu un de ses membres les plus respectés et les plus passionnés, Didier Mené. Sa contribution à l’arbitrage du rugby et son dévouement envers le sport ont été très appréciés et il sera certainement regretté par tous ceux qui l’ont connu. En cette période difficile, il est important de se rappeler la contribution de Mené au rugby et de lui rendre hommage en tant que membre respecté de la communauté du rugby. Sa perte est une tragédie pour tous ceux qui l’ont connu, mais son héritage et sa contribution au sport continueront d’inspirer les futures générations d’arbitres et de joueurs de rugby.