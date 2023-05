Mort Cause de Décès : Didier Mené, l’ancien chef des arbitres de rugby, est mort en direct.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Didier Mené : Hommage à un grand Monsieur du rugby français

Nous avons appris avec tristesse la disparition subite de Didier Mené des suites d’une attaque cardiaque à l’âge de 59 ans. Il fut notamment le patron des arbitres de 2009 à 2016, membre du comité directeur de la fédération française de rugby et un des plus fidèles bras droit de Pierre Camou, ancien président de la FFR. Originaire de Prades (Pyrénées orientale), il avait dirigé entre autres trois finales du championnat de France et douze matchs internationaux (plus jeune arbitre français à diriger une rencontre internationale). Il était également un proche et ami de Lucien Simon, ancien président du PARC, aujourd’hui Provence Rugby anéanti en apprenant la nouvelle : “Je suis très triste, Didier était un ami, un bon gars, un super mec brillant, très cultivé. Le rugby perd un Monsieur !” La rédaction de la Provence présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Didier Mené.

Un parcours exemplaire

Didier Mené était un homme passionné de rugby et son parcours le démontre bien. Né à Prades dans les Pyrénées orientales, il s’est très tôt intéressé à l’arbitrage et a commencé à officier dans les matchs de jeunes. Rapidement, il se fait remarquer pour son sérieux et son professionnalisme et gravit les échelons.

Il dirige ainsi trois finales du championnat de France, une consécration pour tout arbitre. Mais Didier Mené ne s’arrête pas là et continue de travailler dur pour atteindre le plus haut niveau international. Il devient ainsi le plus jeune arbitre français à diriger une rencontre internationale, une prouesse qui démontre son talent et sa détermination.

Un homme impliqué dans le rugby français

Didier Mené ne se contentait pas seulement d’arbitrer les matchs de rugby, il était également très impliqué dans le développement du rugby français. Il a ainsi été le patron des arbitres de la FFR de 2009 à 2016, une période qui a vu de nombreux changements dans l’arbitrage du rugby.

Il a également été membre du comité directeur de la FFR, une responsabilité importante dans la gouvernance du rugby français. Ses conseils éclairés étaient très appréciés de tous ceux qui ont travaillé avec lui.

Un ami du rugby

Didier Mené était avant tout un ami du rugby. Il aimait ce sport et aimait partager sa passion avec les autres. Il était toujours disponible pour discuter, débattre et échanger sur les matchs et les joueurs.

Il était également très apprécié pour sa culture et son ouverture d’esprit. Il était passionné d’histoire et de littérature et était capable de discuter de nombreux sujets avec une grande aisance.

Un grand Monsieur du rugby français nous quitte

La disparition de Didier Mené est une grande perte pour le rugby français. C’était un homme passionné, engagé et talentueux qui a marqué de son empreinte l’arbitrage et le développement du rugby en France.

Mais c’était avant tout un homme chaleureux, généreux et plein de vie qui a su nouer de nombreuses amitiés dans le monde du rugby et au-delà. Sa disparition laisse un vide immense dans le cœur de tous ceux qui ont eu la chance de le connaître.

La rédaction de la Provence présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Didier Mené. Le rugby français perd un grand Monsieur.