Mort Cause de Décès : Doc Todd, l’artiste hip-hop qui a aidé d’autres vétérans à se sentir “pas seuls”, est décédé – NPR en français

Nécrologie – Mort cause de décès.

Doc Todd : le rapper vétéran qui a inspiré des milliers de personnes

Parfois appelé Mik, George Michael Todd était surtout connu sous le nom de Doc Todd pour les milliers de personnes, en particulier les vétérans, qui écoutaient son hip-hop. Todd était membre de la Marine et avait servi en Afghanistan avec les 2/8 Marines, également connus sous le nom de « Bataillon de l’Amérique ». Il est décédé à Atlanta plus tôt ce mois-ci à l’âge de 38 ans, la cause étant une mort cardiaque subite, selon sa femme, Abigail.

En 2017, Todd a confié à NPR que son album intitulé Médecine de combat visait à aider les autres anciens combattants à guérir. L’une de ses chansons les plus populaires, « Not Alone », parle d’autonomisation, « de la prise en charge de votre vie, de la prise en charge de votre transition » de la zone de combat à la vie civile.

Cette semaine, des centaines d’amis et de membres de la famille ont assisté à ses funérailles à Sandy Springs, GA. Le pasteur principal de l’église anglicane Trinity, Kris McDaniel, a déclaré lors de la cérémonie : « La première fois que j’ai rencontré Mik, il est venu vers moi après l’église… et m’a englouti dans un câlin, et la première chose qu’il a dite est ‘Je suis un rappeur !’ McDaniel a découvert plus tard que c’était vrai et est devenu fan de Todd.

Doc Todd est né à Memphis le 16 février 1985 de George Sr. (Mike) et Rebecca Googe Todd. Il a rejoint la Marine au milieu de la vingtaine. En 2009, il était en Afghanistan lors d’une poussée américaine dans la vallée de la rivière Helmand, contrôlée par les talibans. En tant que corpsman, il soignait les blessures par explosion et brûlures. La chaleur était aussi brutale, selon le colonel du Corps des Marines américain Eric Meador qui a bien connu Todd. Meador dit que Todd et son équipe ont commencé à retirer les gars de la ligne de front et leur ont dit de sauter dans le canal. Todd a sauvé beaucoup de gars des victimes de la chaleur.

Le premier Marine à être tué dans cette bataille était le colocataire de Todd, Lance Cpl, 20 ans. Charles Seth Sharp. D’autres amis sont morts ou ont été blessés. Todd est rentré à la maison avec le SSPT. Mais Meador se souvient de Todd comme de quelqu’un qui a apporté de la légèreté dans des situations difficiles. « Les gens étaient attirés par lui… Il avait une petite clique de gars qui faisaient des jingles et des raps et chantaient des petites chansons ensemble ». Il était connu pour vérifier régulièrement avec ses collègues vétérinaires.

Avant son déploiement en Afghanistan, Todd est tombé éperdument amoureux de sa future épouse. Lors de ses funérailles, Abby Todd a lu une lettre qu’il lui avait écrite depuis l’Afghanistan. La salle a éclaté de rire. Il y avait cette légèreté. Mais Todd n’avait pas peur, comme l’a dit le pasteur Kris McDaniel, de tirer « le rideau sur la douleur et la perte ». McDaniel a également déclaré : « La meilleure façon d’honorer le décès d’un gentil géant, un homme au grand cœur, est d’essayer d’être aussi réel qu’il l’était ».

George « Doc » « Mik » Todd laisse dans le deuil sa femme et ses deux filles, ses parents, ses frères et sœurs, ses tantes, ses oncles, ses cousins ​​et de nombreux amis. Todd était un artiste talentueux qui a inspiré des milliers de personnes avec ses paroles de rap émouvantes et encourageantes. Sa contribution à la communauté des anciens combattants ne sera jamais oubliée.