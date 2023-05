Mort Cause de Décès : Donjons & Dragons 2024 : La Mort de #OneD&D et la Renaissance.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Assiste à la première de Los Angeles de « Donjons et dragons : honneur parmi les voleurs » de Paramount Pictures au Regency Village Theatre le 26 mars 2023 à Los Angeles, Californie.

Le 26 mars 2023, le Regency Village Theatre de Los Angeles a accueilli la première de « Donjons et dragons : honneur parmi les voleurs », le nouveau film de Paramount Pictures inspiré du célèbre jeu de rôle. Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic a capturé des photos des acteurs et des invités VIP sur le tapis rouge lors de la soirée de première.

Mais cette soirée de première n’était pas seulement une célébration du nouveau film. Les fans de Donjons et Dragons étaient également enthousiasmés par les annonces faites lors d’un événement presse organisé par Wizards of the Coast, l’éditeur du jeu de rôle, quelques jours plus tôt.

Lors de cet événement presse, l’équipe de Donjons et Dragons a discuté de l’avenir du jeu, y compris de la prochaine édition du jeu qui sortira en 2024. Cette édition sera appelée « l’édition 2024 de Donjons et Dragons » et comportera des modifications par rapport à l’édition 2014.

Les règles de base resteront les mêmes avec une mise à jour des mécanismes axée sur les classes et les options des joueurs. Les douze classes de l’édition 2014 du Manuel du joueur seront mises en vedette, chacune comportant quatre sous-classes. Les origines des personnages seront également modifiées, combinant les espèces et les arrière-plans pour donner plus d’options mécaniques.

Le Guide du maître de donjon aura également des changements importants, avec des conseils pour les nouveaux maîtres de donjon ainsi que des options pour les maîtres de donjon vétérans. Il y aura également un cadre de campagne classique pour aider les maîtres de donjon à démarrer rapidement une nouvelle aventure.

Le Manuel du Monstre comportera également des modifications, avec environ 500 monstres et des descriptions étendues, y compris de nouveaux PNJ à différents niveaux.

Cependant, les fans de Donjons et Dragons devront peut-être payer un peu plus cher pour ces nouveaux livres. Wizards of the Coast a annoncé que les futurs livres D&D seraient plus chers à l’avenir, les versions actuelles n’étant pas affectées. Les livres physiques coûteront désormais 59,99 $, tandis que le prix numérique restera le même.

Les fans de Donjons et Dragons peuvent être impatients de mettre la main sur la nouvelle édition du jeu, mais Wizards of the Coast n’a pas encore annoncé de date de sortie officielle. Ils ont laissé entendre que la sortie pourrait être échelonnée sur quelques mois en 2024.

En attendant, les fans peuvent se réjouir de la sortie prochaine de « Donjons et dragons : honneur parmi les voleurs » et de l’avenir du jeu de rôle. Donjons et Dragons a résisté à l’épreuve du temps depuis sa création en 1974 et continue d’inspirer des générations de joueurs de jeux de rôle.