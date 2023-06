Mort Cause de Décès : D’où provient sa richesse et qui pourrait en bénéficier ?

Nécrologie – Mort cause de décès.

Il Cavaliere, l’homme d’affaires milliardaire et ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi, est décédé le 12 juin 2021 à l’âge de 86 ans, victime d’une leucémie. Le magnat des médias a laissé derrière lui un patrimoine impressionnant évalué à 7,3 milliards de dollars, ce qui soulève la question de son héritage.

Berlusconi a été l’un des hommes les plus influents et riches d’Italie, avec un empire dans des secteurs clés tels que la communication et l’édition. Il a également été un homme politique milliardaire, ayant passé neuf ans à la tête du pays. Malgré les controverses qui ont souvent entaché sa notoriété publique, il laisse tout de même l’image d’un homme d’affaires prospère qui, contre vents et marées, a su s’imposer.

Concernant son héritage, aucune information officielle n’a été divulguée sur l’existence d’un testament. Cependant, il est probable que son patrimoine sera réparti entre ses cinq enfants, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora et Luigi. Marina Silvio Berlusconi, la fille aînée, est à la tête de Fininvest, la holding qui contrôle toutes les entreprises familiales. Pier Silvio Berlusconi est quant à lui le PDG du groupe MediaForEurope, un groupe qui dirige Mondadori, le théâtre Manzoni, la Banca Mediolanum et le club de football Monza.

Le contrôle de l’héritage de Silvio Berlusconi demeure une priorité familiale, mais des rumeurs circulent sur la possible vente du club Monza. Les héritiers, plutôt confortablement à l’abri, pourraient également choisir de ne pas conserver toutes les acquisitions paternelles.

La mort de Silvio Berlusconi est une perte pour l’Italie qui voit partir l’un des visages les plus influents de la vie politique et économique du pays. Il était célèbre pour son mode de vie, mais aussi pour les nombreux scandales qui ont émaillé son existence. Toutefois, son héritage en tant qu’homme d’affaires prospère et magnat des médias restera dans l’histoire italienne.