Mort Cause de Décès : Doyen de Pléhédel, Jean Gouriou s’éteint à l’âge de 101 ans – Pléhédel

Jean Gouriou, le doyen de la commune de Pléhédel, est décédé à l’âge de 101 ans à la maison de retraite Saint-Joseph, à Plouha, où il résidait depuis 2016. Les habitants de Pléhédel ont été attristés par la perte de leur doyen, qui est décédé peu avant son 102e anniversaire.

Jean Gouriou est né le 24 juin 1921 à Yvias, où il a grandi dans la ferme familiale. Après avoir obtenu son certificat d’études, il a travaillé chez des artisans de la région de Paimpol jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Il a réussi à échapper au travail obligatoire (STO) en sautant d’un train à Saint-Brieuc. Il s’est ensuite engagé dans la Résistance et, à la Libération, il a rejoint l’armée française.

En 1945, il a épousé Yvette Le Poulard, née et résidant à Pléhédel. Le couple a eu deux enfants, Michel et Yannick, nés en 1946 et 1948.

En 1954, Jean Gouriou était mécanicien automobile à Paimpol. Des scientifiques de la presqu’île de Ploubazlanec l’ont repéré et lui ont proposé de venir travailler dans leur laboratoire de physique à la Sorbonne, ce qu’il a accepté. Jean Gouriou a ainsi terminé sa carrière professionnelle en tant que technicien supérieur en physique.

En 2002, Yvette et Jean Gouriou se sont installés définitivement à Pléhédel. Il a accompagné son épouse gravement malade jusqu’à son décès en 2013. Il a intégré la maison de retraite en 2016.

Jean Gouriou était un père formidable qui ne voulait que le bien-être de ses enfants et de sa famille, qui, à leur tour, l’ont beaucoup entouré dans son grand âge. Il a eu quatre petits-enfants et huit arrière-petits-enfants.

Le personnel de l’établissement où il résidait était également très présent pour lui.

Les obsèques de Jean Gouriou auront lieu le lundi 5 juin à 14 h 30 en l’église Saint-Pierre de Pléhédel.

La vie de Jean Gouriou est un témoignage de courage et de détermination. Il a survécu à la guerre et a contribué à la libération de la France. Il a ensuite poursuivi sa carrière dans le domaine de la physique, ce qui montre son intelligence et sa capacité à s’adapter à différentes situations. Sa famille et ses proches se souviendront toujours de lui comme d’un homme aimant et respecté.