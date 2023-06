Mort Cause de Décès : Effondrement et décès d’ASI en service à la gare.

Nécrologie – Mort cause de décès.

ASI décède après s’être effondré à la gare alors qu’il était en service

Le lundi 5 juin 2023, un triste événement s’est produit à la gare de Thalassery Pantakkal Station A.V. Un ASI en service, Punnol Chandravihar, s’est effondré et est malheureusement décédé. Cette nouvelle a été annoncée par le bureau de presse de Kannur.

Les circonstances du décès

Selon les informations fournies par les autorités, ASI Punnol Chandravihar était en train de travailler à la gare de Thalassery Pantakkal Station A.V. lorsqu’il s’est effondré. Les raisons de son effondrement ne sont pas encore connues. Cependant, les premières informations indiquent qu’il aurait été victime d’une crise cardiaque.

Les passagers et le personnel de la gare ont immédiatement alerté les secours, mais malheureusement, il était trop tard pour sauver ASI Punnol Chandravihar. Les médecins qui sont arrivés sur place n’ont pu que constater son décès.

La réaction des autorités

La nouvelle du décès d’ASI Punnol Chandravihar a rapidement fait le tour de la ville. Les autorités ont exprimé leur profonde tristesse et ont présenté leurs condoléances à la famille du défunt. Les autorités ont également assuré que toutes les mesures nécessaires seront prises pour soutenir la famille du défunt.

Le représentant de la police locale a déclaré que ASI Punnol Chandravihar était un fonctionnaire dévoué et travailleur, et que sa mort était une grande perte pour la police et pour la communauté.

Le travail de la police

Le travail de la police est souvent difficile et dangereux. Les agents de police risquent leur vie tous les jours pour assurer la sécurité de la population. La mort d’ASI Punnol Chandravihar est une triste illustration de ce risque.

Les autorités ont rappelé que les agents de police travaillent dans des conditions difficiles et qu’ils méritent notre respect et notre soutien. Ils ont également souligné l’importance de prendre soin de sa santé, en particulier pour les agents de police qui sont souvent soumis à un stress important.

Conclusion

La mort d’ASI Punnol Chandravihar est un événement tragique qui a touché la communauté de Kannur. Les autorités ont exprimé leur tristesse et ont promis de tout faire pour soutenir la famille du défunt. Cette tragédie rappelle également l’importance de prendre soin de sa santé et de soutenir nos agents de police qui risquent leur vie pour assurer notre sécurité.