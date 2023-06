Mort Cause de Décès : Elle tue son époux en le frappant avec un gourdin au Bénin.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Une femme tue son mari à coups de gourdin au Bénin

Le mercredi 7 juin 2023, une femme de 35 ans a frappé son mari, âgé de 39 ans, avec un gourdin à Pèrèrè, localité de Panè-Guiya, dans la commune de Pèrèrè au Bénin. Selon les informations relayées par le site d’actualité 24 Heures au Bénin, l’homme a perdu connaissance et a été transporté à l’hôpital de zone Sounon Séro de Nikki, où il a malheureusement rendu l’âme.

Une dispute autour d’un travail champêtre

La dispute qui a conduit à ce drame serait liée à un travail champêtre prévu la veille. Les détails de cette altercation ne sont pas connus, mais il semble que la femme ait utilisé un gourdin pour frapper son mari, causant des blessures mortelles. L’enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce crime.

Les violences conjugales au Bénin

Ce tragique événement met en lumière la question des violences conjugales au Bénin. Selon une étude du Fonds des Nations unies pour la population, près d’une femme sur trois au Bénin a subi des violences physiques ou sexuelles de la part de son conjoint ou de son partenaire intime au cours de sa vie. Les violences conjugales sont souvent perpétrées dans le cadre familial et restent largement impunies.

Le gouvernement béninois a pris des mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes, mais ces violences persistent malgré les efforts déployés. Il est essentiel de sensibiliser la population à ce phénomène et de mettre en place des mesures concrètes pour protéger les victimes et poursuivre les auteurs de violences conjugales.

Conclusion

Ce drame est une tragédie de plus dans la longue liste des violences conjugales qui touchent de nombreuses femmes au Bénin. Il est essentiel que la société béninoise prenne conscience de l’ampleur de ce problème et mette en place des mesures pour protéger les victimes et punir les auteurs de ces violences. Nous espérons que cette affaire sera traitée avec la plus grande rigueur et que justice sera rendue pour la victime et sa famille.