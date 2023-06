Nécrologie – Mort cause de décès.

Les attentats-suicides en Afghanistan : une stratégie des talibans pour semer la terreur

Depuis plusieurs années, l’Afghanistan est le théâtre d’attentats-suicides perpétrés par des kamikazes talibans. Ces actes de violence sont considérés comme le “jihad ultime” par les insurgés, qui les encouragent en leur promettant une place spéciale au paradis. Mais derrière cette idéologie, se cache une stratégie visant à semer la terreur parmi la population afghane et à affaiblir les forces armées étrangères et afghanes présentes sur le territoire.

Ismail, un jeune marié qui a combattu pendant huit ans avec les insurgés pour chasser les Américains et leurs alliés de l’Otan d’Afghanistan, raconte avoir rejoint les rangs des candidats au martyr deux ans avant le retrait des troupes étrangères. Bien qu’il n’ait jamais été choisi pour passer à l’acte, il explique avoir ressenti de la joie lorsqu’il a été informé par ses supérieurs qu’il devait rejoindre le bataillon des candidats aux attentats-suicides.

Selon les commandants talibans, les attentats-suicides constituent le “jihad ultime” et sont récompensés par une place spéciale au paradis. Cette idéologie est largement contestée par l’immense majorité du monde musulman, mais elle est utilisée par les insurgés pour endoctriner les jeunes kamikazes.

La vallée de Tangi, où vivent plus de 22 000 habitants, est restée en grande partie sous le contrôle des talibans tout au long de la guerre en raison de sa position stratégique, à quelque 70 kilomètres de la capitale Kaboul. Les soldats américains y ont établi un camp entre 2009 et 2011, mais ils ont été la cible incessante des rebelles talibans. En août 2011, un hélicoptère américain a été abattu d’un tir de roquette et ses 38 occupants ont été tués. Dans le même temps, des raids aériens nocturnes ont régulièrement été menés par les armées étrangères.

La guerre fait rage et les intrusions des soldats dans les maisons où dormaient les femmes, au mépris des normes culturelles, nourrissent la rancœur des habitants. Dans ce contexte, les attentats-suicides sont devenus une stratégie pour les talibans, qui cherchent à se venger des troupes étrangères et afghanes présentes sur le territoire.

Les kamikazes sont endoctrinés pour croire qu’ils sont “spéciaux” et “supérieurs au reste de la société, y compris aux autres talibans”, explique Michael Semple, professeur à la Queen’s university de Belfast. Pendant la phase d’endoctrinement, ils sont encouragés à croire que ce monde dans lequel nous vivons aujourd’hui est fondamentalement sans importance et que “la gloire est dans le martyre”. Cette idéologie est utilisée pour pousser les jeunes kamikazes à commettre des actes de violence sans aucun remords pour les civils tués.

Les attentats-suicides ont des conséquences dramatiques pour la population afghane, qui est la première victime de ces actes de violence. Selon un rapport de la mission de l’ONU en Afghanistan, l’année 2019 a enregistré le record de victimes civiles d’attentats-suicides commis par les talibans, avec 1 499 victimes dont 165 tués. Ces chiffres ne tiennent pas compte de l’impact psychologique qu’ils provoquent en semant la terreur parmi la population.

Malgré cela, certains Afghans sont fiers de leurs proches qui se sont offerts à Dieu pour combattre “les infidèles”. Mir Aslam Amiri, 60 ans, qui a combattu l’invasion russe (1979-1989), se dit très fier que son fils de 20 ans, Najeebullah, se soit offert à Dieu pour combattre “les infidèles” en commettant un attentat à Kaboul en 2014, qui a fait une dizaine de victimes. Pour les familles des kamikazes, le sacrifice ultime est une source de fierté, mais aussi de souffrance.

En conclusion, les attentats-suicides sont une stratégie des talibans pour semer la terreur parmi la population afghane et affaiblir les forces armées étrangères et afghanes présentes sur le territoire. Bien que cette idéologie soit largement contestée par l’immense majorité du monde musulman, elle est utilisée pour endoctriner les jeunes kamikazes. Les conséquences de ces actes de violence sont dramatiques pour la population afghane, qui est la première victime de cette guerre.