Mort Cause de Décès : Entre engagement humain et trahisons politiques : décès d’Alain Tarlier à l’âge de 75 ans à Carcassonne

Nécrologie – Mort cause de décès.

Homme de gauche, figure du parti socialiste audois, Alain Tarlier est décédé ce dimanche 4 juin à Carcassonne à l’âge de 75 ans. Il avait mené une carrière d’avocat en parallèle d’une vie politique dense et engagée.

Né à Carcassonne le 10 octobre 1948, Alain Tarlier a embrassé une carrière d’avocat au cours de laquelle il s’est notamment beaucoup impliqué auprès des sans-papiers pour la défense du droit d’asile. S’il s’était retiré de la vie publique depuis déjà quelques années, il ne laisse pas moins un bilan politique riche et jalonné d’embûches.

Entré à la ligue communiste révolutionnaire en 1969, il fait ses premiers pas d’élu en 1989 à l’occasion des élections municipales où il se présente sur la liste de Roger Bertrand. Mais la liste d’union de la gauche ne peut rien face à Raymond Chesa et Alain Tarlier siège alors dans l’opposition. Il adhère finalement au PS en 1993. Son parcours au sein du parti à la rose sera marqué par des trahisons en tous genres.

En 1998, il est élu conseiller général du canton sud de Carcassonne, devient vice-président du Département, en charge de la culture et du sport. Mais il reste très attaché aux élections municipales. Trois ans plus tard, en 2001, il est désigné tête de liste pour le parti socialiste après une primaire serrée et sanglante.

Il coiffe le député Jean-Claude Pérez au poteau avec huit voix d’écart et une grande déchirure se crée alors entre les deux hommes. Si officiellement, la gauche est rangée derrière Alain Tarlier, en coulisses, les tensions sont toujours présentes. Une fois encore, le PS se heurte à l’indéboulonnable Raymond Chesa et Alain Tarlier doit se contenter d’un siège dans l’opposition municipale.

En 2008, le parti à la rose dit avoir retenu les leçons du passé et conclut un accord avant le scrutin. Jean-Claude Pérez partira tête de liste et Alain Tarlier prendra l’Agglomération de Carcassonne en cas de victoire. La gauche est d’abord battue par le successeur de Raymond Chesa, Gérard Larrat mais se lance à corps perdu dans une bataille juridique pour faire invalider le résultat de l’élection après avoir découvert un système de fausses procurations.

Les Carcassonnais revotent et, cette fois, la gauche est élue. Alain Tarlier siège alors à la tête de l’Agglomération de Carcassonne et entend y défendre un dossier qui lui tenait à cœur lors des municipales, celui de l’implantation d’une médiathèque en centre-ville. Il n’y parvient pas. Le président de l’Agglomération s’est également beaucoup investi aux côtés des salariés ex-Pilpa et n’a pas hésité à engager la collectivité territoriale dans leur combat pour reprendre les rênes de l’entreprise.

En 2014, Jean-Claude Pérez repart à la conquête de la ville avec Alain Tarlier à ses côtés. La gauche perd Carcassonne mais conserve l’Agglomération. S’il reste conseiller municipal d’opposition, Alain Tarlier est “poussé vers la sortie” par ses anciens amis à l’Agglomération et, bien que toujours conseil départemental, sait sa carrière politique terminée.

Alain Tarlier était un homme de conviction, engagé pour la défense des plus faibles et des plus démunis. Il laisse derrière lui un héritage politique important, marqué par une lutte acharnée pour la justice sociale et la défense des droits de l’homme. Sa disparition est une grande perte pour la vie politique audoise et pour tous ceux qui l’ont connu et apprécié.