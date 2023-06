Mort Cause de Décès : Est-ce que Don Salvatore est mort aussi ?

Nécrologie – Mort cause de décès.

Dans la série télévisée “Mer dehors” les yeux sur Famille Rici: Ciro est officiellement mort, et Don Salvatore ?

La série télévisée italienne “Mer dehors” est de retour avec sa quatrième saison, produite par Rai Fiction et Picomedia. Elle raconte l’histoire des détenus et du personnel de l’imaginaire Ipm (institut pénitentiaire pour mineurs). Cette saison, les yeux sont tournés vers la famille Rici, avec la mort officielle de Ciro et la question de savoir ce qui est arrivé à Don Salvatore.

Le tournage en cours à Naples

Le tournage de la quatrième saison de “Mer dehors” est en cours à Naples. La série a été créée par Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli et Roberto Saviano. Elle a été diffusée pour la première fois en 2017 et a depuis remporté un grand succès en Italie et dans le monde entier.

La famille Rici au centre de l’intrigue

La famille Rici est au centre de l’intrigue de la quatrième saison de “Mer dehors”. Ciro Rici, l’un des personnages principaux, est officiellement mort. Les fans de la série se demandent ce qui est arrivé à Don Salvatore, le père de Ciro et l’un des chefs de la famille Rici. La quatrième saison devrait répondre à cette question.

Une série qui explore le monde carcéral

“Mer dehors” est une série qui explore le monde carcéral, en se concentrant sur les détenus et le personnel de l’IPM (Institut pénitentiaire pour mineurs). Elle aborde des thèmes tels que la violence, la drogue, la corruption et les relations entre les détenus et le personnel pénitentiaire. La série est connue pour son réalisme et sa manière de dépeindre la vie en prison.

Un succès en Italie et dans le monde entier

“Mer dehors” est devenue un véritable succès en Italie et dans le monde entier. La série a été diffusée dans plus de 190 pays et a remporté de nombreux prix, notamment aux Emmy Awards et aux International Emmy Awards. La série a également été adaptée dans d’autres pays, tels que l’Espagne, les États-Unis et la Russie.

Conclusion

La quatrième saison de “Mer dehors” est très attendue par les fans de la série. La mort de Ciro et la question de savoir ce qui est arrivé à Don Salvatore sont des éléments clés de l’intrigue de cette saison. “Mer dehors” continue d’explorer le monde carcéral avec réalisme et de manière approfondie, ce qui en fait un succès en Italie et dans le monde entier.