Mort Cause de Décès : Est-ce que je suis imposable sur les fonds HSA de mon mari décédé qui m’ont été remis ?

Que faire avec les fonds HSA après le décès de votre mari sans testament ?

Si vous vous trouvez dans cette situation, vous n’êtes pas seul. Lorsqu’un membre de la famille décède sans testament, cela peut laisser les survivants avec des questions difficiles à résoudre. Dans le cas où votre mari avait un compte d’épargne santé (HSA), vous pourriez vous demander ce qu’il adviendra de cet argent.

Le compte HSA est-il à vous ?

Si vous avez reçu un chèque à votre nom de la part de la HSA Bank, cela suggère que vous avez été désigné comme bénéficiaire. Par conséquent, les fonds ne font pas partie de la succession. Vous avez donc deux options :

Devenir propriétaire de la HSA : Vous pouvez utiliser ces fonds pour couvrir toutes les dépenses médicales éligibles et non remboursées que vous engagez en franchise d’impôt. De plus, si vous avez une assurance maladie éligible au HSA, vous pourrez ajouter au compte sur une base avant impôt. Vous pouvez également transférer ces fonds en franchise d’impôt vers un autre fournisseur de compte HSA ou consolider les fonds dans d’autres comptes HSA que vous possédez. Obtenir un chèque pour le solde du compte : Il s’agit d’un événement imposable et vous devrez déclarer le revenu sur votre formulaire 1040.

Qu’en est-il des taxes ?

Si vous avez choisi de prendre en charge le compte, les fonds sont un revenu imposable pour vous, mais vous pouvez peut-être réduire le montant imposable. Si vous avez des reçus de frais médicaux éligibles et non remboursés que votre mari a engagés depuis l’ouverture du compte HSA et avant son décès, vous pouvez réduire le revenu imposable de ces dépenses.

Si les documents indiquent que vous avez choisi de prendre en charge le compte et que vous n’avez pas demandé de distribution, ils n’auraient pas dû vous distribuer les fonds et vous pourrez peut-être retourner le chèque et rétablir le compte en tant que votre HSA parce qu’ils n’ont pas suivi les instructions.

Enfin, si les formalités administratives ont conduit au transfert du HSA et qu’un chèque a ensuite été coupé à la suite de ce transfert, vous n’aurez qu’une courte période de temps pour déposer l’argent dans un autre compte HSA à votre nom et éviter l’impôt. C’est ce qu’on appelle un “roulement de 60 jours”.

En conclusion, discutez avec votre conseiller fiscal des dépenses éligibles, si elles peuvent être reportées, et de tous les autres détails qui s’appliquent aux comptes HSA. Et surtout, mes sincères condoléances pour votre perte.