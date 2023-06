Mort Cause de Décès : Est-ce que les iMessages sont délivrés lorsque le téléphone est éteint ? – TechCult en français

Nécrologie – Mort cause de décès.

<

div itemprop=”text”>

Que se passe-t-il avec les iMessages lorsque votre téléphone est mort ou éteint ?

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive aux iMessages lorsque votre téléphone est mort ou éteint et s’ils sont livrés ou non ? De nombreux utilisateurs d’Apple se posent cette question. Dans cet article, nous expliquerons comment les iMessages fonctionnent dans de telles situations et combien de temps il faut pour qu’ils soient livrés.

Les iMessages sont-ils livrés lorsque le téléphone est mort ?

iMessage est un service iPhone exclusif permettant la communication avec d’autres utilisateurs Apple. Lorsque votre iPhone est éteint ou fonctionne mal, iMessage n’arrive pas. Cela est dû à la nécessité d’une connexion Internet active. Néanmoins, si le destinataire possède des appareils Apple fonctionnels comme un iPad, une Apple Watch ou un Mac connecté au réseau, il peut toujours recevoir votre iMessage sur ces gadgets.

Parfois, lorsque le téléphone de quelqu’un est éteint, l’iMessage peut apparaître comme livré. Cela peut se produire s’ils ont un autre appareil qui est à la fois actif et connecté à Internet. Dans de tels cas, l’iMessage sera envoyé à cet appareil et marqué comme livré.

Qu’est-ce qu’iMessage ?

iMessage est un service de messagerie instantanée qui permet aux utilisateurs d’appareils Apple de s’envoyer des messages texte, des photos, des vidéos et d’autres contenus multimédias à l’aide d’une connexion Internet. Contrairement aux SMS traditionnels, iMessage utilise une connexion Internet ou Wi-Fi pour transmettre les messages, offrant plusieurs avantages par rapport aux services de messagerie conventionnels. C’est un excellent moyen de communiquer avec d’autres utilisateurs d’appareils Apple.

Voici les fonctionnalités suivantes d’iMessage, cela vous aidera à savoir ce qu’est iMessage :

Avec iMessage, les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir des messages texte facilement.

facilement. Grâce à iMessage, les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir informations multimédias tels que des images, des vidéos, des messages vocaux, des documents, etc.

tels que des images, des vidéos, des messages vocaux, des documents, etc. iMessage utilise chiffrement de bout en bout pour s’assurer que seuls l’expéditeur et le destinataire peuvent accéder au contenu de leurs messages, en accordant la priorité à la confidentialité et à la sécurité des utilisateurs.

pour s’assurer que seuls l’expéditeur et le destinataire peuvent accéder au contenu de leurs messages, en accordant la priorité à la confidentialité et à la sécurité des utilisateurs. Avec l’utilisation des discussions de groupe, proposées par iMessage, les utilisateurs peuvent démarrer et rejoindre des conversations impliquant plusieurs destinataires. Discussions de groupe permettre aux utilisateurs d’interagir, de partager des médias et de planifier des activités.

permettre aux utilisateurs d’interagir, de partager des médias et de planifier des activités. Une grande variété de autocollants animés, émoticônes et GIF sont disponibles dans iMessage pour exprimer des sentiments et donner aux discussions une sensation plus unique.

sont disponibles dans iMessage pour exprimer des sentiments et donner aux discussions une sensation plus unique. Offres iMessage lire les reçus qui indiquent quand un message a été envoyé et quand le destinataire l’a reçu.

qui indiquent quand un message a été envoyé et quand le destinataire l’a reçu. Les utilisateurs d’iMessage ont accès à plusieurs applications et extensions qui ajoutent des fonctionnalités aux discussions, notamment des jeux, des mises à jour météo, des réservations de restaurants, etc.

qui ajoutent des fonctionnalités aux discussions, notamment des jeux, des mises à jour météo, des réservations de restaurants, etc. Les utilisateurs du programme de messagerie peuvent envoyer et recevoir de l’argent en utilisant en toute sécurité Payer Apple.

en utilisant en toute sécurité Payer Apple. À travers Synchronisation iCloudiMessage garantit que les conversations sont sauvegardées et accessibles sur tous les appareils Apple.

A lire aussi : Comment désactiver la livraison silencieuse sur iMessage

Combien de temps iMessage essaiera-t-il de livrer ?

Il est important de noter que lorsqu’un téléphone est éteint ou mort, Apple stocke les messages envoyés à ce compte sur ses serveurs. Une fois l’iPhone allumé et connecté à Internet, les messages seront envoyés à l’appareil. Les messages ne seront pas perdus, mais leur réception peut être retardée car le destinataire doit rallumer son téléphone.

La durée pendant laquelle iMessage tentera de transmettre le message à un iPhone mort n’est pas spécifié. Il continuera d’essayer d’envoyer le message jusqu’à ce que le téléphone du destinataire soit allumé et connecté à Internet. Cependant, si le message n’est pas envoyé dans un certain délai, il peut être automatiquement supprimé des serveurs d’Apple. Mais n’oubliez pas que si le téléphone du destinataire est mort ou éteint, les messages ne seront pas livrés. Donc, si vous attendez une réponse et que la personne ne répond pas, son téléphone est peut-être mort.

Les messages sont-ils livrés lorsque le téléphone est sur NPD ?

Lorsqu’un iPhone est réglé sur le mode Ne pas déranger, tous les appels entrants, les SMS et les notifications Facebook et Twitter sont silencieux et cachés à l’utilisateur jusqu’à ce que le mode NPD soit désactivé. Le MDN n’empêche pas la livraison des messages texte ou des iMessages sur un iPhone, donc iMessage indiquera toujours livré si le téléphone est dans ce mode. Vous n’entendrez ni ne verrez aucune forme de notification lorsque quelqu’un vous appelle ou vous envoie un SMS pendant que vous êtes en mode NPD.

Mais vous pouvez utiliser le Contournement d’urgence si vous souhaitez recevoir des messages de contacts particuliers en mode NPD. Pour vous assurer de ne manquer aucun appel ou message crucial de contacts spécifiques, cette fonction vous permet d’ajouter des contacts spécifiques pour contourner le mode NPD et sonner. C’est donc une réponse claire de faire