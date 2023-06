Mort Cause de Décès : Ex-Kremlin mole at the FBI, Robert Hanssen, passes away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’ancien agent double Robert Hanssen retrouvé mort dans sa cellule



L’ancien agent double Robert Hanssen, condamné à la perpétuité pour avoir collaboré avec les services de renseignement soviétiques puis russes, a été retrouvé mort dans sa cellule. Il était âgé de 79 ans. Robert Hanssen a été arrêté en 2001 alors qu’il s’apprêtait à déposer des documents secrets pour des agents russes dans un parc en Virginie.

KEYSTONE/AP/FBI





Robert Hanssen, un ancien agent double américain, est décédé à l’âge de 79 ans dans sa cellule. Hanssen avait été condamné à la prison à perpétuité pour avoir collaboré avec les services de renseignement soviétiques puis russes. Son arrestation en 2001 avait été l’un des plus grands scandales de l’histoire de l’espionnage américain.

Hanssen avait travaillé pour le FBI pendant plus de 20 ans avant d’être arrêté. Pendant cette période, il avait vendu des informations confidentielles aux Soviétiques et, plus tard, aux Russes. Les informations qu’il avait vendues comprenaient des noms d’agents américains travaillant à l’étranger, des secrets militaires et des plans de défense.

L’arrestation de Hanssen avait été le résultat d’une enquête de plusieurs années menée par le FBI. Il avait été surpris en train de déposer des documents secrets pour les Russes dans un parc en Virginie. Les agents qui l’avaient arrêté avaient également trouvé plus de 100 000 dollars en espèces dans une cache qu’il avait creusée dans son jardin.

Lors de son procès, Hanssen avait plaidé coupable et avait été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il avait été détenu à la prison fédérale d’ADX Florence dans le Colorado, considérée comme l’une des prisons les plus sécurisées du monde.

Pendant sa détention, Hanssen avait été décrit comme un détenu modèle. Il avait travaillé à la bibliothèque de la prison et avait aidé les autres détenus à obtenir leur diplôme d’études secondaires ou à apprendre l’anglais. Il avait également écrit un livre sur sa vie d’espion intitulé “Hanssen, l’espion qui a vendu l’Amérique”.

La mort de Hanssen a été confirmée par le Bureau fédéral des prisons des États-Unis. Les causes de sa mort n’ont pas été divulguées.

En conclusion, Robert Hanssen était un ancien agent double américain qui avait vendu des informations confidentielles aux Soviétiques et aux Russes pendant plus de 20 ans. Son arrestation avait été l’un des plus grands scandales de l’histoire de l’espionnage américain. Il avait été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et avait passé le reste de sa vie en prison. Sa mort dans sa cellule a été confirmée par le Bureau fédéral des prisons des États-Unis.