Mort Cause de Décès : Explication de la fin d’A Contre Sens : Qui est décédé ?

Découvrez l’explication de la fin de A Contre Sens sur Amazon Prime Video ! Spoilers !

A Contre Sens est disponible sur Amazon Prime Video ! Si vous souhaitez connaitre l’explication de la fin, lisez la suite ! A Contre Sens suit Noah, une jeune femme belle, indépendante, fière et brillante qui n’a besoin de personne. Elle vient d’emménager dans un manoir avec sa mère, Rafaella, qui a épousé Will, un riche milliardaire père d’un fils de 21 ans, Nick, alors qu’ils luttent contre l’attirance qu’ils éprouvent l’un pour l’autre.

Noah doit gérer sa nouvelle vie, son attirance pour Nick et un harceleur alors qu’elle est sur le point de devenir adulte. De plus, elle a surmonté les démons de son passé, à savoir un père violent qui l’a traumatisée lorsqu’elle était enfant. Si vous avez des questions, voici l’explication de la fin de A Contre Sens !

Explication de la fin de A Contre Sens

A la fin de A Contre Sens, lorsque Noah se réveille après avoir été mise sous sédatifs, elle réalise que son père est le cerveau de toute l’opération. Il a rencontré Ronnie en prison et a élaboré un plan pour se venger de sa fille. Il a demandé un million à William et Rafaella en échange de Noah.

William et Rafaella l’ont attendu à l’endroit qu’il avait indiqué lors de l’appel, mais il n’est jamais arrivé. Rafaella sait qu’il n’en a rien à faire de l’argent et qu’il veut simplement les faire souffrir, elle et Noah, pour le passé. Pendant ce temps, Nicholas se rend compte que la compagnie d’assurance a installé un dispositif de repérage dans le véhicule qu’il a dû remettre à Ronnie après avoir perdu la course.

A la fin de A Contre Sens, au moment où Nick arrive sur les lieux, le père de Noah et Noah quittent le garage dans la voiture rouge. Il avait installé des dispositifs de repérage tout autour de l’endroit, et il savait que Nicholas allait venir le chercher avec la police.

My Fault s’achève après une intense course-poursuite. La police a abattu le père de Noah, et Noah et Nick sont tous deux en vie et en bonne santé. Nick s’est introduit dans la chambre de Noah pendant la nuit. A la fin de A Contre Sens, après avoir vécu un cauchemar, ils sont heureux d’être encore ensemble. Même si Noah et Nick avaient convenu de se séparer, après l’incident, Nick a avoué son amour pour Noah, et les deux se sont remis ensemble. Leur relation devait rester secrète, compte tenu des préjugés qu’ils subiraient sinon.