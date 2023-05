Mort Cause de Décès : Fabienne Thibeault s’exprime sans retenue sur la fin de vie de ses parents (VIDÉO)

Dans l’émission, diffusée le 25 mai dernier, Fabienne Thibeault s’est livrée sur les derniers instants de vie de ses parents, en commençant par son père.“Mon papa est décédé en 2003, dans mes bras, sur mon injonction comme je l’ai raconté dans mon livre. Je lui ai dit ‘écoute moi papa, il faut que tu partes aujourd’hui, sinon ça marche pas… Comme je sais que tu veux que je sois avec toi, maman dort, Marc est parti prendre une douche, si tu veux que ça se passe comme je sais que tu veux que ça se passe, c’est aujourd’hui, même que tout de suite serait parfait. Arrête de souffrir, et mon père à fait (respire) et j’ai avalé son dernier souffle. Je suis restée avec lui jusqu’à la fin. (…) Je pense qu’il faut faire confiance aux personnes dans leurs derniers moments, souvent, on pense qu’ils ne nous entendent pas, on pense que les gens sont dans un coma profond. Moi, mon père, je sentais qu’il avait besoin que je lui dise ça”, a-t-elle confié. Elle a également évoqué la fin de vie de sa mère . “Mon frère m’appelle et me dit : ’Fabienne, je viens de mettre maman à l’hôpital. Il paraît qu’elle a un cancer et qu’elle est en train de mourir’. Elle avait 94 ans. ‘Quoi ?, Passe-moi maman !’. ‘Maman ?’, ‘Oui ?’ ‘Il parait que tu es en train de mourir et que tu as le cancer ?’, ‘Oui, mais c’est pas grave tout va bien’, ‘Comment maman, c’est pas grave ? c’est grave !’. Je lui ai dit ‘écoute maman, j’arrive lundi avec Christian, tu m’attends, j’ai trouvé des billets d’avion, on arrive lundi. Attends-moi !’. Elle n’a pas pu m’attendre. C’était un vendredi, le lendemain matin, à 8h, j’ai ouvert les yeux. Elle était sous le plafonnier. Je lui ai dit ‘Maman, tu n’as pas pu m’attendre ?’ Elle m’a regardé, avec son beau sourire, elle m’a dit ‘non, mais ne t’inquiète pas, c’est très doux’ et elle est partie par la fenêtre. Deux heures plus tard, mon frère m’écrivait par messenger ‘Maman est partie à deux heures ce matin’” a-t-elle raconté.Ces confidences touchantes montrent que Fabienne Thibeault a été présente jusqu’au bout pour accompagner ses parents dans leur dernier souffle. Elle a su les rassurer et les aider à partir sereinement. Ces moments de fin de vie sont souvent difficiles à vivre pour les proches, mais il est important de se rappeler que le plus important est de faire en sorte que la personne qui part se sente aimée et entourée. Fabienne Thibeault a su trouver les mots justes pour rassurer ses parents et les accompagner dans cette étape difficile.