Mort Cause de Décès : Fast and Furious X : Qui a perdu la vie ? Qui a survécu ?

Découvrez qui est mort dans Fast & Furious X ! Spoilers !

Fast and Furious X sort le 17 mai 2023 au cinéma ! Si vous souhaitez savoir qui est mort dans Fast X, lisez la suite ! La franchise Fast and Furious n’a jamais eu peur de danser avec la mort. Dans le premier film, Jesse a été fauché par Johnny Tran après avoir refusé de lui remettre les clés de sa voiture à l’issue d’une course de dragsters. Dans Tokyo Drift, nous avons rencontré Han pour la première fois, avant qu’il ne soit tué dans un accident dévastateur.

Dans Fast & Furious 2009, Letty est assassinée par l’homme de main d’un baron de la drogue. Dans Fast Five, Vince revient pour se racheter après sa connerie du début du film, mais il est tué dans une embuscade. Dans Fast and Furious 6, Gisele se sacrifie pour sauver Han alors qu’ils dévalent la piste sans fin dans le climax du film.

Dans Furious 7, Han meurt à nouveau après que le coupable, Deckard Shaw, a été révélé, et dans le huitième épisode, Elena meurt sous les coups de Cipher. Oui, quelques morts ont été inversées en cours de route, mais le fait est que personne n’est à l’abri dans cette saga, et que Fast X s’accompagne de quelques pertes ! Voici qui est mort dans Fast and Furious X !

Qui est mort dans Fast and Furious X ?

Il n’y a que deux morts majeures dans Fast and Furious X qui se produisent à l’écran pour des personnages familiers. De nombreux personnages secondaires meurent tout au long du film, mais Diogo est le premier personnage à mourir à l’écran. Dante place des bombes sous les voitures de Diogo et d’Isabel, obligeant Dom à choisir laquelle sauver. Lorsqu’il choisit la sœur d’Elena, Diogo devient le premier grand mort de Fast X.

Également, lorsque sa conduite d’essence est endommagée et que Jakob devient incapable d’aider Dom à sauver Lil B, il décide de faire le sacrifice ultime. En utilisant sa voiture-fusée pour se lancer dans la caravane qui vient chercher Dom, Jakob devient la mort la plus surprenante du personnage de Fast and Furious X.

Il est également possible que Tej, Roman, Han et Ramsey comptent également dans le nombre de morts de Fast and Furious X. Le film ne montre aucun signe que Tej, Roman, Han ou Ramsey soient sortis de l’avion avant qu’il ne s’écrase, ce qui signifierait que les quatre personnages meurent dans Fast X. Bien sûr, la décision de ne pas montrer explicitement leurs destins signifie que c’est probablement une question à laquelle Fast & Furious 11 devra répondre.

Le destin de plusieurs autres personnages de Fast & Furious est soit inconnu, soit laissé en suspens après Fast and Furious X. Le plus important d’entre eux est Dom et Lil B, que l’on voit pour la dernière fois dans une caverne où des bombes sont sur le point d’exploser et de faire sauter le barrage qui se trouve devant eux.

Le seul autre personnage majeur de Fast & Furious X dont le sort n’est pas totalement clair après Fast X est Mr. Nobody soit vivant ou mort est un mystère depuis le début de F9. Pour savoir à partir de quel âge voir le film, lisez ceci.

Aussi définitive ou ambiguë que puisse paraître la mort dans Fast and Furious X, l’histoire de la franchise suggère que tout le monde peut encore être en vie. Jakob pourrait revenir après la scène post-générique de Fast X si les théories sur l’utilisation du voyage dans le temps par Fast & Furious s’avèrent exactes.

La franchise pourrait voir Dom et son équipe inventer le voyage dans le temps pour revenir en arrière et sauver ceux qu'ils ont perdus. Cela pourrait inclure Jakob et fournir un moyen de le ramener, sans pour autant revenir directement sur la scène de sa