Mort Cause de Décès : “Flore de Lille s’attaque à Lolo Fodja après le décès de Lambert Abega, victime de harcèlement par Marthe Chopard 😭😱”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Flore de Lille tacle Lolo fodja suite à Lambert abega est décédé du harcèlement de Marthe Chopard😭😱

Les réseaux sociaux, ces derniers temps, sont devenus un lieu de plus en plus propice pour les attaques virulentes et les débats houleux. La dernière en date est celle qui oppose Flore de Lille et Lolo Fodja suite à la mort de Lambert Abega, victime de harcèlement de Marthe Chopard.

Les faits

Le mercredi 15 septembre 2021, Lambert Abega, ancien footballeur camerounais, est décédé suite à des années de harcèlement moral et sexuel de la part de Marthe Chopard, son ex-employeuse. Cette triste nouvelle a suscité une vague d’émotion sur la toile, notamment chez les personnalités publiques.

Pourtant, cette unité de pensée a été brisée par une publication de Lolo Fodja, une célèbre influenceuse française sur Instagram. Cette dernière a publié une photo d’elle et de Marthe Chopard, accompagnée d’une légende qui a suscité la colère des internautes. Elle a écrit : “Marthe Chopard, une femme admirable qui a su se faire respecter jusqu’au bout. Elle n’a rien à se reprocher. Les gens devraient s’inspirer d’elle.”

Cette publication a été perçue comme une insulte à la mémoire de Lambert Abega et une provocation envers les victimes de harcèlement. Les internautes ont réagi massivement en condamnant les propos de Lolo Fodja.

La réaction de Flore de Lille

Face à la polémique, Flore de Lille, une autre influenceuse sur Instagram, a décidé de prendre la parole pour défendre la mémoire de Lambert Abega et dénoncer les propos de Lolo Fodja. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, elle a tenu à rappeler que Marthe Chopard avait été condamnée pour harcèlement et qu’elle ne méritait aucunement l’hommage de Lolo Fodja.

Flore de Lille a également critiqué le manque d’empathie et de compassion de Lolo Fodja envers les victimes de harcèlement. Elle a déclaré : “Les victimes de harcèlement ont besoin de notre soutien et de notre solidarité. Elles ont besoin de savoir qu’elles ne sont pas seules et que nous sommes là pour les aider. Les harceleurs ne méritent pas notre respect ni notre admiration.”

La suite de la polémique

Après la réaction de Flore de Lille, Lolo Fodja a supprimé sa publication et présenté ses excuses aux internautes. Elle a reconnu que ses propos étaient maladroits et qu’elle n’avait pas mesuré leur impact.

Cependant, cette histoire a mis en lumière le manque de responsabilité des influenceurs sur les réseaux sociaux. En effet, ces derniers ont une grande audience et une influence considérable sur leurs abonnés. Ils ont donc une responsabilité morale envers leur communauté et doivent être conscients de l’impact de leurs propos.

En conclusion, la polémique entre Flore de Lille et Lolo Fodja a été un rappel à l’ordre pour tous les influenceurs sur les réseaux sociaux. Ils doivent prendre conscience de leur responsabilité et utiliser leur voix pour défendre les valeurs d’empathie, de compassion et de respect envers les victimes de harcèlement.