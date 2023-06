Mort Cause de Décès : Former Cahors official Pierre Venries has passed away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Pierre Venries, ancien élu lotois, décède à l’âge de 89 ans

Le Lot pleure ce jeudi Pierre Venries, ancien élu lotois décédé dans la nuit de mercredi à jeudi, à l’âge de 89 ans. Fils de gendarme et petit-fils d’agriculture, Pierre Venries a fait ses études et son service militaire en Corrèze.

Débuts de carrière politique

En 1960, il s’installe dans la commune des Quatre-Routes-du-Lot, désormais Le Vignon-en-Quercy, avec son épouse Gisèle, elle-même professeure et fille d’un commandant de gendarmerie. C’est ici que sa carrière politique démarre puisqu’il devient rapidement maire de la commune avant de rejoindre Bordeaux et d’intégrer le centre de formation des professeurs de collèges.

Engagement social et politique

Pierre Venries s’implique aux côtés de Martin Malvy et de Marc Baldy dans la construction du Parti Socialiste. Il est ensuite nommé adjoint aux affaires sociales par le maire Maurice Faure, sous l’étiquette PS. Puis, premier adjoint de Bernard Charles alors député maire de Cahors. On lui doit notamment, avec Marc Baldy, la création d’Evidence, le service de transports en commun de la ville préfecture.

Retraité de l’enseignement, Pierre Venries était jusqu’en 2020 président de l’association Cultures du cœur 46 qui intervenait en faveur des plus démunis. Il avait rejoint Seignosse puis Hossegor dans les Landes pour retrouver ses deux fils, Olivier et Patrick. Gisèle, son épouse, est décédée le 9 décembre dernier.

Un humaniste au service du peuple

“Les Lotois, particulièrement ceux de Cahors garderont le souvenir d’un humaniste attaché au service du peuple, à la République, et aux associations sociales qui aident les plus humbles”, souligne Marc Baldy, l’ancien conseiller général qui l’a bien connu. “C’était un homme de la méritocratie, il a commencé à la campagne et s’est fait petit à petit. Il s’est beaucoup occupé des autres”, poursuit Patrick Venries. Preuve de son investissement, l’homme politique avait été décoré de l’Ordre national du mérite.

Adieu à Pierre Venries

Les obsèques auront lieu le mercredi 21 juin à 11H30 au funérarium de Dax.

Pierre Venries restera dans les mémoires comme un homme attaché aux valeurs de l’éducation populaire, de l’enseignement laïc et de l’engagement social et politique. Son investissement en faveur des plus démunis, son humanisme et sa méritocratie sont autant de traits qui ont marqué sa carrière et sa vie.