Mort Cause de Décès : Former Communist Elected Official Jean-Claude Le Naour Passes Away in Brest – Brest in English

Nécrologie – Mort cause de décès.

Jean-Claude Le Naour : un parcours engagé

Jean-Claude Le Naour, cadre bancaire et syndicaliste CGT à la Banque Populaire, est décédé à l’âge de 84 ans le mardi 23 mai 2023. Figure du parti communiste à Brest, il avait rejoint le PCF en 1972 et avait participé à la création de la cellule Lénine sur le quartier Saint-Martin. Il avait également été candidat du PCF à plusieurs élections cantonales et législatives, et avait été désigné conseiller communautaire à la création de la Communauté Urbaine de Brest.

Après la victoire de la gauche aux municipales de 1989, Jean-Claude Le Naour était entré dans l’exécutif à la ville en devenant adjoint à Pierre Maille délégué aux travaux. Il avait également été nommé conseiller communautaire et avait pris en 1989 la présidence du groupe des élus communistes, fonction qu’il exercera jusqu’en 1997. Lors du mandat 1995-2001, il était devenu vice-président de la Communauté Urbaine de Brest en charge des mobilités.

Jean-Claude Le Naour était attaché à faire vivre le souvenir et les valeurs de la Résistance. Il avait présidé le comité du souvenir des fusillés de Châteaubriant et était fidèle jusqu’au bout à ses convictions. Lors de la dernière élection présidentielle, il avait évidemment rejoint le comité de soutien de Fabien Roussel.

Conformément à ses volontés, un hommage lui a été rendu dans la plus stricte intimité.

