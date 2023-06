Mort Cause de Décès : Francis Soriano, l’ancien joueur de rugby, a perdu la vie.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Francis, un Boïen passionné de nature et de rugby

Une enfance remuante et volontaire Né à la Clinique d’Arcachon mais Boïen de toujours, Francis a suivi une scolarité normale sur les bancs des écoles puis du collège de Biganos. Enfant au tempérament remuant et volontaire, au regard profond animé de grands yeux marron observateurs, il passe un CAP puis un BEP électricité au lycée professionnel de Blanquefort. Après quelques mois à la cartonnerie de St Jean D’Illac, il intègre le service électrique de Smurfit Kapa Cellulose du Pin par le biais des nouveaux Contrats de solidarité. Il y restera jusqu’à sa retraite. Passionné de nature et de rugby Francis était un homme passionné de nature et un écologiste convaincu. Habitué du Parc ornithologique du Teich, il s’intéressait aussi à tous les sports. Mais c’est le ballon ovale qu’il affectionnait le plus. Il est entré à l’école de Rugby de Facture (Jeannot, son papa jouait en première au XIII) et a gravi toutes les catégories jusqu’à l’équipe première. L’histoire familiale retient d’ailleurs que la seule fois où Jeannot est allé le voir jouer, Francis s’est sérieusement blessé au visage. Un homme d’un seul maillot Francis était un homme d’un seul maillot. C’est tout naturellement qu’à l’heure de raccrocher les crampons, il a souhaité servir le club de sa vie et a rejoint l’Association des Anciens Joueurs dont il est devenu le trésorier. Il y a quelques jours, ne pouvant plus parler, il leur a envoyé un dernier texto : « Le voyage est terminé ! »

