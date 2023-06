Mort Cause de Décès : François Lozac’h, the storyteller of Trégor’s evening gatherings, has passed away – Lannion – live local news and information in French

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le monde de la conteuse perd François Lozac’h

L’association Dastum Bro-Dreger et les veillées bretonnes du Trégor ont annoncé avec une grande tristesse le décès de François Lozac’h dans un communiqué envoyé aux rédactions locales le mardi 6 juin. M. Lozac’h était un conteur truculent qui se déplaçait régulièrement dans les petites communes de la région pour animer les veillées bretonnes.

Il était connu pour ses histoires fleuries qui faisaient rire son public grâce à la richesse de son breton trégorrois. Il a également été l’organisateur et l’animateur de la veillée de Plounérin pendant de nombreuses années.

Ses obsèques auront lieu le jeudi 8 juin à 14h30 à la salle municipale de Plounérin.

