Mort Cause de Décès : François Lozac’h, the storyteller of Trégor’s evening gatherings, has passed away – Lannion

Nécrologie – Mort cause de décès.

François Lozac’h, un conteur truculent des veillées bretonnes du Trégor nous a quittés

François Lozac’h, célèbre conteur de veillées bretonnes du Trégor, est décédé récemment. Sa disparition a suscité une grande tristesse chez les passionnés de la tradition bretonne. L’association Dastum Bro-Dreger et des veillées bretonnes du Trégor a tenu à saluer la mémoire de cet homme qui a marqué l’histoire culturelle de la Bretagne.

Un conteur passionné

François Lozac’h était un conteur passionné. Il aimait raconter des histoires avec passion et émotion, captivant son auditoire grâce à la richesse de son breton trégorrois. Il avait un talent unique pour faire rire les gens avec ses histoires fleuries et son humour truculent. Son charisme et sa grande stature ont marqué les esprits de tous ceux qui ont participé aux veillées bretonnes du Trégor.

Organisateur et animateur de la veillée de Plounérin

François Lozac’h a également été organisateur et animateur de la veillée de Plounérin pendant de nombreuses années. Cette veillée, organisée chaque année dans la salle municipale de Plounérin, était un événement incontournable pour les passionnés de la tradition bretonne. François Lozac’h y racontait ses histoires avec passion et émotion, transportant son auditoire dans un univers poétique et merveilleux.

Un hommage mérité

La disparition de François Lozac’h a suscité une grande émotion dans la communauté bretonne. Son talent, sa passion et son engagement pour la défense de la culture bretonne ont été salués par de nombreuses personnalités. De nombreux hommages ont été rendus à cet homme qui a marqué l’histoire culturelle de la Bretagne.

Les obsèques de François Lozac’h ont eu lieu le jeudi 6 juin à la salle municipale de Plounérin. De nombreux passionnés de la tradition bretonne ont tenu à lui rendre un dernier hommage en assistant à ses funérailles. Sa disparition laisse un grand vide dans le monde des veillées bretonnes du Trégor, mais son souvenir restera gravé dans les mémoires des nombreux passionnés de la tradition bretonne.

Conclusion

François Lozac’h était un conteur truculent des veillées bretonnes du Trégor. Sa passion pour la tradition bretonne et son talent unique pour raconter des histoires ont marqué l’histoire culturelle de la Bretagne. Sa disparition a suscité une grande émotion chez les passionnés de la tradition bretonne, qui ont tenu à lui rendre un dernier hommage lors de ses funérailles. François Lozac’h restera à jamais dans les mémoires des nombreux passionnés de la culture bretonne.