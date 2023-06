Mort Cause de Décès : Frédéric Barbier, un éminent historien du livre, nous a quittés – Disparition.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Frédéric Barbier : un grand homme de la recherche nous quitte

Le monde de la recherche est en deuil. Frédéric Barbier, historien, archiviste-paléographe et chercheur au CNRS, est décédé le dimanche 28 mai à l’âge de 70 ans. Avec lui, c’est un grand homme qui s’en va, laissant derrière lui une œuvre considérable et des souvenirs impérissables.

Une carrière exceptionnelle

Né en 1951 à Paris, Frédéric Barbier était passionné d’histoire dès son plus jeune âge. Après des études brillantes à l’École nationale des chartes, il a obtenu un doctorat en histoire en 1985. Il a alors commencé une carrière de chercheur au CNRS, où il a travaillé pendant plus de trente ans.

Tout au long de sa carrière, Frédéric Barbier s’est intéressé à de nombreux domaines de recherche, allant de l’histoire du livre à l’histoire de la lecture, en passant par l’histoire de la culture et de la communication. Il a publié de nombreux ouvrages et articles qui font aujourd’hui référence dans le monde de la recherche.

Un homme engagé

Frédéric Barbier était non seulement un grand chercheur, mais aussi un homme engagé dans la vie de la cité. Il a ainsi été élu maire de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois en 2001, et a exercé cette fonction pendant douze ans. Il a également été membre du Conseil économique, social et environnemental de la région Île-de-France de 2004 à 2010.

Cet engagement politique était pour lui une façon de mettre en pratique les idées qu’il défendait dans ses travaux de recherche. Il était en effet convaincu que la culture était un enjeu majeur pour la société, et qu’il était essentiel de la préserver et de la diffuser.

Un héritage inestimable

Avec la disparition de Frédéric Barbier, c’est un pan entier de la recherche qui disparaît. Ses travaux ont en effet eu une influence considérable sur de nombreux domaines de recherche, et ont permis d’éclairer des aspects méconnus de notre histoire et de notre culture.

Mais plus que ses travaux, c’est la personnalité de Frédéric Barbier qui restera dans les mémoires. Il était connu pour sa grande gentillesse, sa bienveillance envers ses collègues et ses étudiants, et sa passion pour la recherche.

En guise d’hommage, de nombreuses personnalités du monde de la recherche ont exprimé leur tristesse et leur reconnaissance envers Frédéric Barbier. Pour tous ceux qui l’ont connu, il restera un modèle de rigueur, d’engagement et d’humanité.

Conclusion

Avec la disparition de Frédéric Barbier, la recherche française perd l’un de ses plus grands représentants. Mais son héritage restera, et continuera d’inspirer les générations futures. Nous ne pouvons que saluer l’œuvre d’un grand homme, et lui rendre hommage en poursuivant le travail qu’il a si bien commencé.