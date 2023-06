Mort Cause de Décès : Fusillade mortelle au tribunal civil de Lucknow : Sanjeev Jeeva abattu sur place !

Nécrologie – Mort cause de décès.

Coup de feu au tribunal civil de Lucknow

Mercredi dernier, il y a eu une agitation de coups de feu au tribunal civil de Lucknow, la capitale de l’Uttar Pradesh. Lors de l’audition d’une affaire devant le tribunal, un assaillant déguisé en avocat a tiré et tué un gangster. Dans ce tir, Sanjeev Jeeva, qui a été accusé dans une affaire de meurtre de 2015, a été abattu. Cette fusillade a choqué les habitants de la ville et a suscité une grande inquiétude quant à la sécurité dans les tribunaux.

Les faits de l’affaire

L’affaire en question concernait le meurtre de 2015 d’un avocat nommé Krishna Pandey. Sanjeev Jeeva avait été accusé dans cette affaire et avait été détenu depuis. Mercredi, pendant l’audience, un homme déguisé en avocat est entré dans la salle d’audience et a commencé à tirer. Il a visé Sanjeev Jeeva et l’a abattu avant de prendre la fuite. La police a immédiatement lancé une chasse à l’homme pour retrouver l’assaillant.

Les conséquences de la fusillade

Cette fusillade a suscité une grande inquiétude quant à la sécurité dans les tribunaux. Les tribunaux sont censés être des endroits où la justice est rendue et où les gens peuvent se sentir en sécurité. Cependant, cette fusillade montre que même les tribunaux ne sont pas à l’abri de la violence. Les avocats et les juges ont exprimé leur indignation et leur inquiétude quant à la sécurité dans les tribunaux.

Le gouvernement de l’Uttar Pradesh a ordonné une enquête et a promis de prendre des mesures pour renforcer la sécurité dans les tribunaux. La police a également renforcé la sécurité dans les tribunaux de la ville. Cependant, cela ne suffit pas à calmer les craintes des avocats et des juges qui craignent pour leur sécurité.

La violence par arme à feu en Inde

La violence par arme à feu est un problème croissant en Inde. Les fusillades sont devenues plus fréquentes ces dernières années, en particulier dans le nord de l’Inde. Les causes de cette violence sont multiples, notamment la criminalité, la politique et les conflits religieux. Cependant, la plupart des fusillades sont liées à des gangs criminels et à des règlements de comptes.

Le gouvernement indien a pris des mesures pour lutter contre la violence par arme à feu. En 2019, le gouvernement a adopté une loi interdisant les armes à feu automatiques et les armes à feu de poing pour les civils. Cette loi vise à réduire les fusillades et à renforcer la sécurité publique.

Conclusion

La fusillade au tribunal civil de Lucknow est un exemple choquant de la violence qui sévit en Inde. La sécurité dans les tribunaux est un enjeu important qui doit être abordé par le gouvernement. Les avocats et les juges doivent pouvoir travailler dans un environnement sûr et protégé. Il est important que des mesures soient prises pour renforcer la sécurité dans les tribunaux et pour prévenir les actes de violence par arme à feu.