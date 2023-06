Mort Cause de Décès : Gabriel Lassonde, le juge qui a parcouru le monde, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le juge Gabriel Lassonde, un parcours de 35 ans au palais de justice de Sherbrooke

Un juge suppléant expérimenté

Le juge Gabriel Lassonde est un magistrat qui a siégé pendant 35 ans au palais de justice de Sherbrooke, mais il a également siégé dans une quarantaine de palais de justice à travers le Québec à titre de juge suppléant. Cette expérience lui a permis d’acquérir une grande connaissance des différents milieux judiciaires de la province et de développer une expertise dans divers domaines du droit.

Un magistrat respecté et apprécié

Tout au long de ses années de service, le juge Gabriel Lassonde s’est distingué par son professionnalisme, sa rigueur et son intégrité. Il a toujours agi avec impartialité et a su se faire respecter tant par les avocats que par les justiciables. Ses décisions ont été saluées pour leur qualité et leur pertinence.

Un juge engagé dans sa communauté

Le juge Gabriel Lassonde a toujours été très engagé dans sa communauté. Il a participé à de nombreuses activités et organismes locaux et a donné de son temps pour aider les plus démunis. Il a également été très impliqué dans la formation des jeunes avocats et a participé à de nombreuses conférences et colloques.

Un départ à la retraite bien mérité

Après une longue carrière bien remplie, le juge Gabriel Lassonde a pris sa retraite en 2021. Il a été honoré pour sa contribution exceptionnelle à la justice et pour son engagement envers sa communauté. Les avocats, les juges et les citoyens ont salué son départ avec émotion, reconnaissant ainsi l’importance de son travail et de ses valeurs dans notre société.

Conclusion

Le juge Gabriel Lassonde restera dans l’histoire de la justice québécoise comme un magistrat intègre, compétent et engagé. Son parcours exemplaire est un exemple à suivre pour tous ceux qui souhaitent contribuer à la justice et au bien-être de leur communauté.