Mort Cause de Décès : Gary Kent, acteur, réalisateur et cascadeur, décède à l’âge de 89 ans.

Légende de cascadeur Gary Kent décède à l’âge de 89 ans

L’acteur, réalisateur et cascadeur de films B Gary Kent est décédé à 89 ans. Son fils Chris Kent a déclaré Le journaliste hollywoodien que le cascadeur légendaire est décédé jeudi soir dans un établissement de soins assistés à Austin. Kent a fait des cascades pour de nombreux films à petit budget tels que Le Klan noir (1966) et Les sept sauvages (1968). Alors qu’il travaillait sur ce dernier film, il a été renversé par une moto hors de contrôle. Deux ans auparavant, il s’était tranché le bras sur du verre brisé lors d’une scène de bagarre dans un bar à Hells Angels sur roues (1967). Quentin Tarantino a interviewé Kent lors de l’écriture du scénario de son film à succès de 2019 Il était une fois à Hollywood, dans lequel Brad Pitt jouait un cascadeur.

La vie de Gary Kent : acteur, réalisateur et cascadeur

Gary Kent est né le 7 juin 1933 à Walla Walla, Washington. Il a été élevé quatre heures au nord à Renton, où il a fréquenté la Renton High School. Kent a ensuite étudié le journalisme à l’Université de Washington, où il a été sauteur à la perche et quart-arrière suppléant pour les Huskies. Il a quitté l’université pour rejoindre l’US Naval Air Force et a été affecté à Corpus Christi, au Texas. C’est là qu’il a commencé sa carrière dans le show business, s’occupant de la publicité pour l’escadron Blue Angels et agissant sur les scènes locales. Kent a déménagé à Houston et a commencé à jouer, à diriger et à écrire aux théâtres Alley et Playhouse.

La carrière de cascadeur de Kent a débuté lorsqu’il a doublé pour Jack Nicholson en Rouler dans le tourbillon et La fusillade, tous deux de 1966. Selon Date limiteil a doublé pour Bruce Dern dans le classique culte de Richard Rush en 1969 Psych-Out. Kent a continué à travailler comme cascadeur jusqu’en 2002, date à laquelle il s’est blessé à la jambe sur le tournage de Bubba Ho-Tep (2002). Cependant, il a continué à travailler dans l’industrie en tant que coordinateur de cascades. Son dernier projet était Terroriste sexuel sur roues (2019).

Les crédits de Kent en tant qu’acteur incluent Satan’s Sadists (1969), Fièvre corporelle (1969), et Perdu (1983).

Kent était assistant réalisateur pour Al Adamson’s Dracula contre Frankenstein (1971), dans lequel il a également joué. Il était le directeur de production de l’unité de Brian de Palma Fantôme du paradis (1974). Kent a réalisé le drame new age La pyramide (1976) et a récemment été inclus dans le livre TCM Underground: 50 Must-See Films From the World of Classic Cult and Late-Night Cinema.

Gary Kent a été marié quatre fois. Les survivants comprennent les enfants Chris, Greg, Colleen, Andrew, Alex et Michael, et ses petits-enfants, Ethan, Nicolette, Timothy et Hannah. Les cendres du cascadeur seront dispersées dans l’océan Pacifique.