Mort Cause de Décès : George Maharis, famous for “Arabesque”, passes away at 94 years old: Woman Actuelle Le MAG

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’acteur George Maharis, célèbre dans “Arabesque”, est décédé à 94 ans

L’acteur américain George Maharis est décédé à l’âge de 94 ans. Il était surtout connu pour son rôle dans la série télévisée “Arabesque”, où il jouait le rôle de l’inspecteur Dennis Stanton.

Une carrière remarquable

Né le 1er septembre 1928 à Astoria, dans l’État de New York, George Maharis a commencé sa carrière d’acteur dans les années 1950. Il a rapidement acquis une renommée pour ses performances à Broadway, notamment dans la pièce “The Most Happy Fella”.

En 1959, il a fait ses débuts au cinéma dans le film “Some Like It Hot” de Billy Wilder, avec Marilyn Monroe, Tony Curtis et Jack Lemmon. Il a ensuite joué dans plusieurs autres films, dont “The Satan Bug” et “The Happening”.

Mais c’est à la télévision que George Maharis a connu le plus grand succès. En 1960, il a été choisi pour jouer dans la série “Route 66”, qui a duré quatre saisons. Il a ensuite joué dans plusieurs autres séries, dont “Mission : Impossible” et “Hawaii Five-O”.

Mais c’est son rôle dans “Arabesque”, de 1985 à 1993, qui l’a rendu célèbre auprès du grand public. Il est apparu dans plus de 50 épisodes de la série, et a été salué pour sa performance dans le rôle de l’inspecteur Dennis Stanton.

Un homme engagé

George Maharis était également connu pour son engagement dans des causes sociales et politiques. Il a participé à plusieurs manifestations pour les droits civiques dans les années 1960, et a été un fervent défenseur de la communauté LGBT.

En 1967, il a été arrêté à Los Angeles pour “comportement indécent” avec un autre homme. À l’époque, l’homosexualité était considérée comme un crime dans de nombreux États américains. George Maharis a été libéré sous caution, mais l’incident a eu un impact important sur sa carrière.

Cependant, il a continué à se battre pour les droits des homosexuels, et a été honoré en 2011 par l’organisation “Equality Arizona” pour son engagement en faveur de l’égalité des droits.

Un hommage unanime

La mort de George Maharis a été largement saluée par ses fans et ses amis du monde du spectacle. L’acteur Tom Hanks a tweeté : “Farewell George Maharis. Route 66 to Arabesque. A great actor and a great man.”

La productrice de “Arabesque”, J. Michael Straczynski, a également rendu hommage à l’acteur, en déclarant : “George Maharis était un acteur extraordinaire, un artiste passionné, et un ami cher. Il va nous manquer.”

George Maharis restera dans les mémoires comme un acteur talentueux et engagé, qui a su marquer l’histoire de la télévision américaine.