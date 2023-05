Mort Cause de Décès : George Maharis, l’acteur, décède à l’âge de 94 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

George Maharis, l’acteur américain des années 60 et 70, est décédé à l’âge de 94 ans Hollywood est en deuil. L’acteur américain George Maharis, principalement connu dans les années 60 et 70, a rendu son dernier souffle à 94 ans. C’est l’un de ses amis qui a annoncé cette triste nouvelle sur les réseaux sociaux.

George Maharis, était populaire pour avoir joué dans les séries L’île Fantastique, Route 66 et Arabesque. Il est décédé le 25 mai 2023 à 94 ans dans son domicile de Beverly Hills, aux côtés de ses proches. George Maharis était un acteur populaire dans les années 70 C’est dans un post Facebook qu’un ami de George Maharis a annoncé le décès de ce dernier. « George était surtout connu pour son rôle dans Route 66, ses productions scéniques, son chant et ses qualités artistiques. C’était un gars formidable qui aurait fait n’importe quoi pour n’importe qui. Mon cher ami, tu vas terriblement nous manquer » peut-on lire sur le réseau social.

George Maharis a débuté sa carrière d’acteur en 1953 dans la série Marty, où il y tenait un rôle de figuration. Très vite, il a enchaîné les petits contrats à la télévision avant que sa carrière décolle vraiment en 1960. C’est au cours de cette décennie qu’il est devenu pour toute une génération Buzz Murdoch dans Route 66. Il a ensuite quitté la série avant son dernier épisode pour des raisons de santé. Il a fait son grand retour en 1990 dans l’épisode 15 de la saison 6 d’Arabesque, puis dans le premier de la saison 7 où il a joué un personnage totalement différent. George Maharis faisait donc partie de ces acteurs qui ont joué plusieurs rôles dans une seule et même série. Arabesque a été son tout dernier contrat en tant qu’acteur, puisqu’il a dû abandonner sa carrière après avoir révélé son homosexualité, comme l’a souligné Télé-Loisirs.

En parallèle de la comédie, George Maharis était passionné par la musique. Il a d’ailleurs sorti sept albums entre 1962 et 1966.

