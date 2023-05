Mort Cause de Décès : Georges Duriaud, a Resistance figure in Tournugeois, has passed away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Georges Duriaud : Un héros de la Résistance française

Le dernier résistant du Tournugeois, Georges Duriaud, est décédé ce samedi matin à l’âge de 102 ans, à l’hôpital. Il a activement participé à la libération de Tournus durant la Seconde Guerre mondiale et était décoré de la légion d’honneur, de la Croix du combattant et médaillé d’or de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Son engagement dans la résistance active

Georges Duriaud s’est engagé dans la résistance active en 1943. Il distribuait des tracts et des journaux en faveur de la libération de la France et alimentait le maquis de Brancion en armes et en matériel. Il a été nommé à la tête du groupe Danièle Casanova le 6 juin 1944, une date symbolique pour l’histoire de la France, car c’est le jour du débarquement en Normandie.

Georges Duriaud a été un résistant exceptionnel, qui a risqué sa vie pour la liberté de son pays. Il faisait partie de ces hommes et de ces femmes qui ont défié l’oppression, la terreur et l’injustice de l’occupation nazie. Il était un exemple de courage, de détermination et de patriotisme pour les générations futures.

Son rôle dans la libération de Tournus

Georges Duriaud a joué un rôle crucial dans la libération de Tournus. Il a organisé des sabotages, des attaques contre les troupes allemandes et des actions de renseignement. Il a également participé à l’organisation de la résistance dans la région, en coordonnant les activités des différents groupes et en recrutant des résistants.

Le 5 septembre 1944, Tournus a été libéré par les troupes françaises et américaines, après plusieurs mois de combats acharnés. Georges Duriaud a participé à cette victoire historique, qui a marqué la fin de l’occupation allemande en France. Il a ensuite continué à servir son pays, en intégrant l’armée française en tant qu’officier.

Son héritage pour la France

Georges Duriaud laisse derrière lui un héritage exceptionnel pour la France. Il était un symbole de la résistance française, qui a su défendre les valeurs de la liberté, de la démocratie et de l’humanité face à l’oppression nazie. Son engagement dans la résistance active était un acte de bravoure et de patriotisme, qui a inspiré de nombreux Français à se battre pour leur pays.

Son décès, le jour de la journée nationale de la Résistance, est un rappel de l’importance de cet événement dans l’histoire de la France. La résistance française a été un mouvement héroïque, qui a permis de libérer la France de l’occupation nazie et de restaurer la dignité et la fierté de la nation.

Conclusion

Georges Duriaud restera dans l’histoire comme un héros de la Résistance française. Son engagement dans la lutte contre l’occupation nazie était un exemple de courage, de détermination et de patriotisme. Sa mémoire restera à jamais gravée dans les cœurs des Français, qui se souviendront de son sacrifice pour la liberté de leur pays.