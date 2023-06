Mort Cause de Décès : Ghazan Khan, l’acteur populaire connu pour ses rôles de méchant, est décédé d’une crise cardiaque.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’acteur méchant populaire Ghazan Khan décède à Cochin

L’industrie cinématographique malayalam est en deuil alors que l’acteur méchant populaire Ghazan Khan est décédé des suites d’une crise cardiaque à Cochin. Le producteur de films malayalam NM Badusha Ghazan Khan a confirmé la nouvelle du décès de l’acteur. Bien que sa mort soit survenue il y a quelques jours, l’information n’a été révélée que récemment.

Une carrière remarquable dans l’industrie cinématographique malayalam

Ghazan Khan était un acteur bien connu dans l’industrie cinématographique malayalam et était surtout connu pour ses rôles de méchant. Il a commencé sa carrière en tant que comédien, mais a rapidement trouvé sa place en tant qu’antagoniste dans les films. Il a joué dans plus de 50 films malayalam et s’était fait une réputation en tant qu’acteur talentueux et polyvalent.

Ghazan Khan a commencé sa carrière cinématographique en 1988 avec le film « Vellarikka Pattanam » et a ensuite joué dans des films comme « Aaram Thampuran », « Manichitrathazhu » et « Chronic Bachelor ». Il a remporté le prix du meilleur acteur dans un rôle de méchant pour son rôle dans le film « Aaram Thampuran ».

Une perte pour l’industrie cinématographique malayalam

La mort de Ghazan Khan est une perte pour l’industrie cinématographique malayalam. Il était un acteur talentueux et aimé de tous. Les fans et les collègues acteurs ont exprimé leur chagrin sur les réseaux sociaux, rendant hommage à l’acteur et à sa carrière remarquable.

Le décès de Ghazan Khan est également une perte pour l’industrie cinématographique indienne dans son ensemble. Bien qu’il ait principalement travaillé dans l’industrie cinématographique malayalam, il était également apparu dans des films en hindi et en tamoul.

Conclusion

Ghazan Khan restera dans les mémoires en tant qu’acteur talentueux et polyvalent de l’industrie cinématographique malayalam. Sa mort est une perte pour l’industrie cinématographique indienne et il sera grandement manqué par ses fans et ses collègues acteurs. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches en ces temps difficiles.