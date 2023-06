Mort Cause de Décès : Gino Mäder décède suite à sa chute lors du Tour de Suisse jeudi

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le monde du cyclisme est en deuil suite à la mort du coureur suisse Gino Mäder, survenue vendredi matin après une lourde chute lors de la 5ème étape du Tour de Suisse jeudi. Âgé de 26 ans, le grimpeur était alors 27ème du classement général.

Transporté à l’hôpital de Coire après avoir été retrouvé « inerte dans l’eau » d’un ravin en contrebas de la route, Gino Mäder avait été immédiatement réanimé puis hospitalisé. Malgré les efforts du personnel médical, il n’a pas survécu à ses blessures.

Dans un communiqué, son équipe Bahrain-Victorious a exprimé sa douleur et son chagrin face à cette tragédie : « N’a pas pu relever son dernier et plus grand défi et, à 11 h 30, nous avons dû dire au revoir à l’une des lumières de notre équipe ». Les pensées et les prières de l’équipe vont à la famille et aux proches du coureur dans cette période difficile.

La descente vertigineuse du col de l’Albula, où est survenue la chute de Gino Mäder, a été critiquée par certains cyclistes, dont le champion du monde Remco Evenepoel, qui a regretté sur Twitter le choix de boucler l’étape par un tel tracé. Selon lui, une arrivée au sommet aurait été préférable.

La descente d’Albula a également vu chuter l’Américain Magnus Sheffield, qui a été hospitalisé avec des contusions et une commotion cérébrale. Les organisateurs de la course ont précisé que la gravité des blessures de Gino Mäder n’avait pas encore été établie au moment de l’accident.

La mort de Gino Mäder est une perte pour la communauté cycliste, qui perd un jeune talent prometteur. Les hommages ont afflué sur les réseaux sociaux, témoignant de l’émotion suscitée par cette tragédie.