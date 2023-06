Mort Cause de Décès : Gino Mäder décède suite à sa chute tragique lors du Tour de Suisse en cyclisme.

Le monde du cyclisme est en deuil après l’annonce du décès de Gino Mäder, coureur suisse de l’équipe Bahrain-Victorious, des suites d’un accident survenu lors d’un entraînement en juin 2023. Immédiatement réanimé et transporté à l’hôpital de Coire par voie aérienne, le jeune cycliste de 26 ans n’a malheureusement pas survécu à ses graves blessures.

Gino Mäder avait commencé sa carrière professionnelle chez Dimension Data en 2019 avant de rejoindre Bahrain-Victorious deux ans plus tard. Il s’était révélé sur les routes du Giro en remportant une étape et en terminant meilleur jeune de la Vuelta. Sa disparition laisse un grand vide dans le monde du cyclisme.

“Gino était un athlète extraordinaire, un exemple de détermination, un membre apprécié de notre équipe et de toute la communauté cycliste. Son talent, son dévouement et sa passion pour le sport nous ont tous inspirés”, a déclaré l’équipe Bahrain-Victorious, dévastée par cet accident tragique.

La formation cycliste bahreïnie a également annoncé qu’elle courra en l’honneur de Gino Mäder et fera vivre sa mémoire à chaque course. Les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux, les fans de cyclisme saluant la mémoire d’un coureur talentueux et passionné.