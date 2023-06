Mort Cause de Décès : Gino Mäder est décédé après sa chute tragique lors du Tour de Suisse.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le monde du cyclisme est en deuil après le décès tragique du coureur suisse Gino Mäder, à l’âge de 26 ans. Le sportif a succombé à ses blessures vendredi matin, après avoir été victime d’une lourde chute jeudi à la fin de la 5e étape du Tour de Suisse.

L’équipe Bahrain-Victorious a confirmé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, exprimant sa profonde tristesse : « Malgré les efforts de l’équipe phénoménale de l’hôpital de Coire », où il avait été transporté jeudi après avoir été réanimé, le grimpeur « n’a pas pu relever son dernier et plus grand défi et à 11h30, nous avons dû dire au revoir à l’une des lumières de notre équipe ».

Gino Mäder était considéré comme l’un des espoirs du cyclisme suisse. Il avait rejoint l’équipe Bahrain-Victorious en 2020 et avait participé à plusieurs épreuves de renom, notamment le Tour de France et le Giro d’Italia. Sa carrière avait commencé à prendre de l’ampleur ces dernières années, avec des performances remarquables dans les courses de montagne.

Le monde du cyclisme a exprimé sa tristesse et son soutien à la famille et aux proches de Gino Mäder. De nombreux coureurs ont rendu hommage à leur collègue en publiant des messages sur les réseaux sociaux.

Cette tragédie rappelle une fois de plus les risques que les coureurs de cyclisme prennent chaque jour sur leur vélo. Les chutes et les accidents font malheureusement partie de ce sport dangereux, qui exige une grande discipline, une concentration permanente et une grande forme physique.

Le décès de Gino Mäder est une perte pour le cyclisme suisse et international. Il laisse derrière lui un héritage de passion, de détermination et de talent, qui continuera d’inspirer de nombreux coureurs à travers le monde. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis, ainsi qu’à tous les membres de l’équipe Bahrain-Victorious, en ces moments difficiles.