Mort Cause de Décès : Gino Mäder, le coureur cycliste, décède suite à une chute violente lors de la 5ème étape du Tour de Suisse ce jeudi

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le cyclisme suisse est en deuil. Le jeune espoir Gino Mäder, âgé de seulement 26 ans, est mort des suites d’une chute survenue lors de la 5e étape du Tour de Suisse. L’équipe Bahrain Victorious, pour laquelle il courait, a annoncé la terrible nouvelle sur Twitter. Les fans de cyclisme à travers le monde ont exprimé leur tristesse et leur choc face à cette nouvelle.

La chute s’est produite dans la descente du col de l’Albula, dans le canton des Grisons, alors qu’il ne restait que 14 km à parcourir jusqu’à l’arrivée. Gino Mäder a fait une chute de plus de 20 mètres dans un pierrier et a été retrouvé “inerte dans l’eau”. Bien qu’il ait été immédiatement réanimé et transporté à l’hôpital de Coire par hélicoptère, il n’a malheureusement pas survécu à ses blessures.

Gino Mäder était un coureur talentueux et prometteur. En 2021, il avait remporté une étape du Tour d’Italie et avait terminé 5e au classement général du Tour d’Espagne, remportant également le classement du meilleur jeune. Il avait également gagné une étape sur le Tour de Suisse la même année. Sa mort a profondément bouleversé le monde du cyclisme.

L’équipe Bahrain Victorious a publié un message émouvant sur Twitter, remerciant Gino pour la “lumière, la joie et les rires” qu’il avait apportés et promettant de “rouler pour lui” chaque jour. Les coureurs et les équipes concurrentes ont également exprimé leur tristesse et leur soutien à la famille et aux amis de Gino Mäder.

La mort de Gino Mäder rappelle les dangers du cyclisme professionnel et les risques que prennent les coureurs chaque jour sur la route. Cependant, elle est également un rappel de la passion et de l’engagement de ces athlètes, qui donnent tout pour leur sport. Le monde du cyclisme pleure la perte d’un jeune coureur talentueux, mais il se souviendra également de la façon dont Gino Mäder a inspiré et émerveillé les fans du monde entier.