Mort Cause de Décès : Gino Mäder, le cycliste de 26 ans, décède suite à une violente chute lors du Tour de Suisse – Libération.

Le coureur de la Bahraïn-Victorious avait chuté d’une falaise lors du Tour de Suisse. Son équipe a annoncé son décès ce vendredi 16 juin.

Emotion dans le peloton. Gino Mäder, coureur suisse de la Bahraïn-Victorious, est mort ce vendredi 16 juin, a annoncé son équipe. Mäder a été victime d’une lourde chute jeudi lors de la 5e étape du Tour de Suisse et a dû être hospitalisé dans la foulée. L’accident a eu lieu au km 197, dans la descente vers l’arrivée de l’étape à La Punt, avaient expliqué les organisateurs du Tour dans un communiqué, précisant qu’un autre coureur, l’Américain Magnus Sheffield, avait chuté au même endroit.

«Le coureur a fait une sortie de route et est tombé dans un fossé» où il a été rapidement pris en charge par une équipe médicale, avait indiqué par la suite Bahraïn-Victorious. Gino Mäder, retrouvé «inerte dans l’eau», a été «immédiatement réanimé puis transporté à l’hôpital de Coire par voie aérienne», selon l’organisation du Tour de Suisse, précisant que «la gravité de ses blessures n’(avait) pas encore été établie».

«Malgré les efforts de l’équipe phénoménale de l’hôpital de Coire», le grimpeur «n’a pas pu relever son dernier et plus grand défi et à 11h30, nous avons dû dire au revoir à l’une des lumières de notre équipe», ajoute la formation Bahraïn-Victorious.

Jeudi, après l’arrivée, plusieurs coureurs ont pointé du doigt une descente dangereuse, située à la toute fin de la course et après l’ultime montée de cette étape-reine de ce Tour de Suisse. «Il faut toujours qu’il se passe quelque chose avant qu’on se rende compte que c’est irresponsable, jugeait le champion du monde belge, Remco Evenpoel, une voix qui porte dans le peloton. Je ne suis pas le seul à avoir trouvé la descente dangereuse. Tout le monde dira “Bien sûr que c’était trop dangereux”. Avec une si belle ascension finale, on aurait pu se contenter d’arrivée au sommet, mais non, il fallait rajouter du spectacle.»