Mort Cause de Décès : Gordon McQueen, ancien défenseur international écossais, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’ancien footballeur écossais Gordon McQueen est décédé à l’âge de 70 ans des suites d’une démence vasculaire diagnostiquée en 2021. Il a joué pendant 16 ans dans les années 1970 et 1980 et s’est distingué tant à Leeds qu’à Manchester United. McQueen était l’un des meilleurs défenseurs centraux de son époque, mesurant 1m91. Il a été sélectionné à 29 reprises avec l’Écosse entre 1974 et 1981. Il s’est fait connaître en Angleterre après avoir quitté St Mirren pour Leeds en 1972, aidant le club du Yorkshire à remporter le championnat en 1973-1974 et jouant un rôle clé dans son parcours jusqu’à la finale de la Coupe d’Europe en 1975.

En 1978, il a rejoint le grand rival Manchester United et a remporté la FA Cup en 1983. Une blessure l’a privé d’une participation à la Coupe du monde en 1978, alors qu’il avait été inclus dans l’équipe d’Écosse. Après sa retraite en tant que joueur, McQueen est devenu brièvement manager d’Airdrie et entraîneur de son ancien club, St Mirren, avant de passer cinq ans à Middlesbrough, comme adjoint de Bryan Robson, jusqu’en 2001.

McQueen est ensuite devenu un commentateur populaire de Sky Sports. Sa fille Hayley, présentatrice de Sky Sports, a révélé dans une interview à l’émission Good Morning Britain d’ITV en avril que la maladie de son père avait été déclenchée à la suite des coups de tête répétés des ballons de football.

La mort de McQueen a suscité de nombreuses réactions, notamment celle de Manchester United qui a tweeté : “Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de l’ancien joueur de United, Gordon McQueen. Tout le monde au club envoie ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à ses proches.” Leeds United a également rendu hommage à McQueen en tweetant : “Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de notre ancien joueur, Gordon McQueen. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis en ces temps difficiles.”

La mort de McQueen est un rappel poignant des dangers pour la santé des joueurs professionnels de football qui subissent des coups répétés à la tête. La recherche sur la démence liée au football est encore en cours, mais il est de plus en plus évident que les joueurs professionnels de football sont plus susceptibles de développer une démence que la population générale en raison des coups répétés à la tête qu’ils subissent tout au long de leur carrière. Cela souligne la nécessité de protéger les joueurs et de mettre en place des protocoles de sécurité pour prévenir les blessures à la tête.

En fin de compte, la mort de McQueen est une perte pour le monde du football et ses fans, qui se souviendront de lui comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de son époque. Ses réalisations sur le terrain resteront à jamais gravées dans l’histoire du football, tandis que sa mort rappellera aux fans et aux dirigeants du football l’importance de protéger les joueurs contre les blessures liées à la tête.