Mort Cause de Décès : Guada Echevarría, a researcher and “agitator” of contemporary art, has passed away.

Guada Echevarría, une des grandes spécialistes et promoteurs de l’art contemporain, est décédée hier à Donostia à l’âge de 75 ans. Née à Bilbao en 1948, sa carrière intense a été marquée par des jalons tels que la fondation du mythique Festival Vidéo de San Sebastián au début des années 1980, la direction de l’École Supérieure d’Art de Bordeaux pendant deux décennies et la direction culturelle du projet Donostia, pendant quelques mois, en 2013.

Echevarría était une femme respectée dans le secteur de l’art, avec un énorme bagage et une longue expérience. Elle était une personne intelligente et avant-gardiste, avec un grand intérêt pour les nouvelles formes artistiques et son engagement auprès des jeunes. Elle a maintenu son activité presque jusqu’à la fin, depuis son domicile d’Aldapeta, Saint-Sébastien, en conseillant sur différents projets.

Guada Echevarría est devenue une spécialiste de l’histoire du rock avant de devenir une référence de l’art vidéo en Espagne. Elle a fait connaître des artistes de la stature de Bill Viola et Bob Wilson en Espagne grâce au Festival international de la vidéo, qui faisait partie du San Sebastián Zinemaldia entre 1982 et 1984. En outre, elle a organisé une compilation de vidéoclips de rock radical basque dans le cadre du Vitoria Music Video Festival.

Echevarría a travaillé au Contemporary Art Television Fund à Boston, où elle a produit des vidéos pour des créateurs tels que Joan Jonas, Tony Oursler et Laurie Anderson. Elle a travaillé au Centro de Arte Reina Sofía où, sous la direction de Carmen Giménez, elle a organisé et produit d’importantes expositions telles que celles d’Antonio Muntadas, Christian Boltanski et John Baldessari, ainsi que la collection d’art minimal du comte Panza di Biumo, qui a été partiellement exposée au Guggenheim de Bilbao.

En 2012, elle est commissaire de l’exposition « Gaur, Hemen Orain » au Musée des Beaux-Arts de Bilbao, qui présente un large panorama de la création basque contemporaine. Elle a collaboré plusieurs fois avec ce musée dirigé par Zugaza et avec Galería DV.

Elle n’était pas étrangère aux controverses, en raison de ses opinions fortes et de sa façon de comprendre l’art. Il y a 40 ans, elle a promu l’introduction dans le Zinemaldia de la vidéo naissante comme mode de création. Elle a également organisé une compilation de vidéoclips de rock radical basque à Vitoria.

Guada Echevarría était en avance sur son temps, elle croyait que les expositions devaient émouvoir le spectateur et atteindre des publics qui ne les comprennent pas. Sa mort est une perte pour le monde de l’art contemporain, mais son héritage restera toujours présent dans les futurs projets artistiques.