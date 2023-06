Mort Cause de Décès : Gufi Paintal, the actor who played Mahabharat’s Shakuni Mama, has passed away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Gufi Paintal, acteur de Mahabharata, décède à l’âge de 78 ans

L’industrie cinématographique indienne a perdu une autre légende alors que l’acteur Gufi Paintal est décédé à l’âge de 78 ans. Gufi Paintal était surtout connu pour son rôle de Shakuni dans la célèbre série télévisée Mahabharata, qui a été diffusée dans les années 80.

Admis à l’hôpital d’Andheri

Gufi Paintal avait été admis à l’hôpital d’Andheri ces derniers jours. Sa co-star Surendra Pal a confirmé la nouvelle de la mort de l’acteur. Bien que les détails exacts de sa maladie n’aient pas été divulgués, il a été rapporté que Gufi Paintal avait des problèmes de santé depuis un certain temps.

Une carrière marquée par Mahabharata

Gufi Paintal est né en 1944 à Delhi, en Inde. Il a commencé sa carrière dans l’industrie du cinéma en 1969 et a joué dans de nombreux films indiens. Cependant, il est surtout connu pour son rôle de Shakuni dans la série télévisée Mahabharata, qui a été diffusée en 1988 et a été un énorme succès dans toute l’Inde.

Le personnage de Shakuni est un antagoniste clé dans le Mahabharata, l’une des épopées indiennes les plus célèbres. Gufi Paintal a joué ce rôle avec brio, capturant parfaitement la perfidie et la ruse du personnage. Son interprétation de Shakuni est restée gravée dans la mémoire des téléspectateurs indiens et reste l’une des performances les plus mémorables de l’histoire de la télévision indienne.

Un dernier adieu

La mort de Gufi Paintal a choqué l’industrie cinématographique indienne et les fans de Mahabharata à travers le pays. Les célébrités ont pris sur les réseaux sociaux pour exprimer leur tristesse et leur sympathie à la famille de l’acteur. Son corps sera incinéré aujourd’hui à 16 heures.

Gufi Paintal restera à jamais dans les mémoires comme l’un des plus grands acteurs de l’histoire de l’industrie cinématographique indienne. Sa contribution à l’industrie du cinéma et à la télévision indienne ne sera jamais oubliée. Sa mort est une perte pour l’industrie cinématographique indienne et pour tous ceux qui l’ont aimé et admiré.