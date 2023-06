Mort Cause de Décès : Guillaume Bats, l’humoriste, décède à l’âge de 36 ans.

L’humoriste Guillaume Bats, qui était atteint de la maladie des os de verre, est mort jeudi à l’âge de 36 ans. Les causes de sa disparition n’ont pas encore été révélées.

Il n’avait que 36 ans. L’humoriste Guillaume Bats est mort ce jeudi 1er juin. C’est la boîte de production de l’artiste qui a fait part de cette triste disparition.

Un grand ami et frère de cœur et de scène

Guillaume Bats était atteint de la maladie des os de verre depuis sa naissance. Malgré cette condition physique difficile, il a réussi à se faire un nom dans le monde de l’humour. Il était connu pour son humour grinçant et son autodérision.

Ses amis et collègues du monde de l’humour sont sous le choc. Guillaume Bats était apprécié pour sa gentillesse et son humour. Sur les réseaux sociaux, les hommages se multiplient.

«C’est avec la plus profonde tristesse que nous vous annonçons le décès ce jeudi 1er juin de Guillaume Bats, notre grand ami et frère de cœur et de scène. Toutes les personnes proches de lui que nous avons pu identifier ont été prévenues, nous nous excusons par avance pour tous ceux qui l’apprendraient par le biais de ce message», peut-on lire sur la page Facebook de Dark Smile Productions.

Un humoriste talentueux et engagé

Guillaume Bats était également connu pour son engagement en faveur de la sensibilisation aux maladies rares. Il avait notamment participé à des actions pour l’association Les Os Solidaires, qui aide les personnes atteintes de la maladie des os de verre.

Son humour était souvent teinté de cette sensibilité, comme lorsqu’il avait expliqué dans une interview : «Je suis un peu comme un Kinder Surprise. Il y a la coquille fragile à l’extérieur, mais à l’intérieur, c’est souvent la surprise».

Guillaume Bats laisse derrière lui un héritage important dans le monde de l’humour. Sa disparition prématurée est une perte pour toute la profession, mais aussi pour les personnes atteintes de la maladie des os de verre, qu’il avait réussi à mettre en lumière avec talent et humour.

Plus d’informations à venir…