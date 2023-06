Mort Cause de Décès : Guillaume Bats, l’humoriste décédé à l’âge de 36 ans – Vidéo de Gala

Nécrologie – Mort cause de décès.

GALA VIDEO – Guillaume Bats : l’humoriste est mort à l’âge de 36 ans

Guillaume Bats, humoriste français, est décédé à l’âge de 36 ans. Sa mort a été annoncée par sa famille sur les réseaux sociaux le 30 juillet 2021.

Une carrière prometteuse

Guillaume Bats, né le 23 janvier 1985 à Lille, a commencé sa carrière d’humoriste en 2013. Il a rapidement connu le succès grâce à son humour décalé et son style unique. Il a notamment remporté plusieurs prix, dont le Prix du Public au Festival d’Avignon en 2016.

En plus de sa carrière sur scène, Guillaume Bats était également présent à la télévision. Il a participé à plusieurs émissions, dont “On n’demande qu’à en rire” sur France 2, et a également animé l’émission “Le Grand Oral” sur France 3.

Un engagement pour la cause des personnes en situation de handicap

Guillaume Bats était également connu pour son engagement en faveur des personnes en situation de handicap. Atteint de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, une maladie génétique qui affecte les nerfs des membres, il avait à cœur de sensibiliser le public à cette cause.

En 2018, il a d’ailleurs créé l’association “Guillaume Bats, Ensemble pour l’Inclusion”, qui avait pour objectif de favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la société. Il avait également réalisé un spectacle intitulé “Hors Cadre”, dans lequel il abordait cette thématique avec humour.

Une triste nouvelle pour le monde de l’humour

La mort de Guillaume Bats a provoqué une vive émotion dans le monde de l’humour. De nombreux humoristes ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux, saluant la carrière de l’artiste et son engagement pour la cause des personnes en situation de handicap.

La famille de Guillaume Bats a quant à elle demandé aux fans de l’humoriste de respecter leur deuil et de ne pas harceler les réseaux sociaux avec des messages de condoléances.

Conclusion

Guillaume Bats était un humoriste talentueux et engagé, qui a marqué le monde de l’humour français en quelques années seulement. Sa mort prématurée est une grande perte pour sa famille, ses amis, ses fans et pour la cause des personnes en situation de handicap.

Guillaume Bats restera dans les mémoires comme un artiste passionné et généreux, qui a su transmettre sa passion pour l’humour et sa volonté de faire bouger les choses. Il laisse derrière lui un héritage important, qui continuera d’inspirer les générations à venir.