Mort Cause de Décès : Guillaume Bats, l’humoriste, décède à l’âge de 36 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’humoriste Guillaume Bats est décédé à l’âge de 36 ans, laissant derrière lui de nombreux fans et amis dans le monde du spectacle. Le comédien était connu pour son humour décapant et son autodérision sur son handicap physique, résultant de la maladie des os de verre, également connue sous le nom d’ostéogenèse imparfaite. Les causes de son décès n’ont pas été rendues publiques.

C’est avec une grande tristesse que la nouvelle de la mort de Guillaume Bats a été annoncée sur sa page Facebook officielle. Les détails entourant sa mort ne sont pas encore connus, mais le message a été partagé par des milliers de personnes, témoignant de l’impact que l’humoriste a eu sur leur vie.

Guillaume Bats était connu pour son humour décapant, mais aussi pour son courage face à son handicap physique. Né avec la maladie des os de verre, il a subi de nombreuses fractures tout au long de sa vie, mais a toujours su trouver le moyen de transformer ces difficultés en source d’humour. Ses spectacles étaient non seulement drôles, mais aussi inspirants, montrant que la vie peut être difficile, mais qu’il est possible de trouver de la joie et de l’humour dans toutes les situations.

Le comédien avait commencé sa carrière en faisant la première partie de plusieurs grands noms de l’humour, tels qu’Anthony Kavanagh, Jean-Marie Bigard et le Comte de Bouderbala. Mais c’est en faisant la première partie de la tournée des Zénith de Jérémy Ferrari qu’il a accédé à la notoriété. Les deux humoristes étaient devenus des amis proches, et Guillaume Bats avait même produit un spectacle avec Jérémy Ferrari et Eric Antoine.

En 2018, Guillaume Bats avait commencé à jouer seul sur scène, avec son spectacle “Hors cadre”, produit par Jérémy Ferrari et Eric Antoine. Il avait ensuite lancé une nouvelle tournée, intitulée “Inchallah”, qui devait débuter en avril 2023. Il avait également prévu de jouer plusieurs soirs au festival off d’Avignon cet été.

Malgré les obstacles qu’il a rencontrés tout au long de sa vie, Guillaume Bats a toujours gardé le sourire et l’humour. Dans une interview accordée à Voici en 2019, il avait évoqué son parcours difficile, notamment son séjour en pouponnière à sa naissance et le harcèlement qu’il avait subi à l’école. Mais il avait également expliqué que l’humour était devenu sa façon de se protéger et de se faire accepter des autres.

La mort de Guillaume Bats est une perte immense pour le monde du spectacle, mais son héritage d’humour et de courage continuera d’inspirer les générations à venir. Il était un exemple de la façon dont l’humour peut être une arme puissante contre les difficultés de la vie, et il restera à jamais dans les mémoires comme l’un des plus grands comiques de sa génération.