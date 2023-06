Mort Cause de Décès : Guillaume Bats, l’humoriste, est décédé à l’âge de 36 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Guillaume Bats: un humouriste talentueux et unique

La nouvelle du décès de l’humoriste Guillaume Bats a choqué et attristé de nombreuses personnes dans le monde de la comédie. Dark Smile Productions a annoncé la nouvelle sur la page Facebook de l’humoriste, sans préciser la cause de sa mort. Guillaume Bats avait 36 ans et souffrait de la maladie des os de verre depuis sa naissance. Cette maladie génétique est caractérisée par une fragilité osseuse et une faible masse osseuse, qui peut entraîner des fractures après des traumatismes mineurs.

Guillaume Bats a commencé sa carrière sur scène en 2011 et a rapidement remporté plusieurs prix et distinctions, notamment le Prix du Jury au Festival du Rire de Montreux en 2013 et le Prix Rire & Chansons au Festival d’Humour de Paris en 2015. Il a fait les premières parties d’humoristes renommés tels qu’Anthony Kavanagh et Jean-Marie Bigard. Ses spectacles “Guillaume Bats s’encanaille” et “Hors cadre” ont été largement suivis par le public. En plus de ses spectacles, Guillaume Bats a également participé à des émissions de télévision françaises, comme “On n’demande qu’à en rire” et “Vendredi tout est permis”.

L’humoriste a construit son humour autour de l’humour noir et sur lui-même en premier. Il a puisé son inspiration dans ses propres expériences et sa vie quotidienne. Dans son spectacle “Hors cadre”, il commençait par ces mots : “Pour vous détendre et rire, vous avez donc décidé de venir voir un handicapé.” qui déclenchait les rires dans la salle. Il ne voulait cependant pas être un porte-parole des questions liées aux personnes handicapées.

Plusieurs personnalités du monde de la culture ont rendu hommage à Guillaume Bats. Anne Roumanoff a posté sur les réseaux sociaux : “On t’avait dit ‘C’est impossible. Regarde toi enfin’ Tu y es arrivé.” La ministre de la Culture a salué un “champion de l’autodérision”. Jérémy Ferrari a finalement brisé le silence ce soir, et a annoncé l’avoir trouvé mort dans son lit hier soir, alors qu’il devait participer à une conférence.

Guillaume Bats a laissé une empreinte indélébile dans le monde de l’humour en France. Son talent unique et sa personnalité attachante ont touché de nombreuses personnes. Il restera à jamais dans les mémoires comme un humoriste talentueux et audacieux qui a su transformer sa maladie en source d’inspiration pour ses spectacles. Son humour noir et son autodérision ont brisé les tabous et ont offert un regard différent sur le handicap. Il manquera à tous ceux qui l’ont connu et aimé.